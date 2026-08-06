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SIR के दौरान पलामू में 3.46 लाख अनॉमली वोटर्स, सभी को जारी किया जाएगा नोटिस

SIR प्रक्रिया के तहत पलामू जिले में 3.46 अनॉमली वोटर्स की पहचान की गई है. प्रशासन सभी को नोटिस भेजेगा.

SIR in JHarkhand
पलामू समाहरणालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 6, 2026 at 5:40 PM IST

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पलामू: झारखंड में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के क्रम में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है. सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म की प्रक्रिया पूरा करने के बाद पलामू में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है. इसी सूची में पलामू में 3,46,596 अनॉमली वोटर मिले हैं.

दरअसल, अनॉमली का मतलब सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा होने के बाद नामों में कई तरह की विसंगतियों का मिलना है. पलामू में सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा होने के बाद 2,65,651 मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया है. पलामू में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले 17,64,947 मतदाता थे. ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद पलामू में 14,99,296 मतदाता ही रह गए हैं. इनमें 3,46,596 अनॉमली वोटर हैं.

पलामू में 3.46 लाख अनॉमली वोटर्स (Etv Bharat)

भेजे जा रहे हैं नोटिस

अनॉमली वोटरों को लेकर पलामू जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है. सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं. नोटिस जारी होने के बाद सभी के दावों की सुनवाई का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. जिले में तैनात एक-एक अधिकारी 100 से 150 मामलों की सुनवाई करेंगे.

पलामू जिले में 8 एवं 9 अगस्त को दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए पहले कैंप का आयोजन किया जाएगा. जिला प्रशासन ने 15 अगस्त को पूरे जिले में ग्राम सभा लगाने की योजना तैयार की है. 22 एवं 23 अगस्त को दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए दूसरे कैंप का आयोजन किया जाएगा.

पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि एएसडीडीएफ और अनॉमली की संख्या चुनौती वाली है. बड़े पैमाने पर नोटिस जारी किया जाना है और उनके दावों की सुनवाई की जानी है. चुनाव आयोग से भी निर्देश मिले हैं कि एक दिन में कम से कम 100 दावों की सुनवाई की जाएगी, बाद में यह संख्या 200 से भी अधिक हो सकती है.

अनॉमली वोटरों की पहचान

अनॉमली वोटरों की पहचान के लिए 15 अलग-अलग बिंदु तय किए गए हैं. इनमें प्रमुख हैं:

  • पिछले एसआईआर में अभिभावक के साथ नाम जुड़ा हो और उम्र में 15 वर्ष से कम का अंतर हो
  • पिछले एसआईआर में अभिभावक के साथ 50 वर्ष का उम्र का अंतर हो
  • वर्तमान सूची में माता के साथ जुड़ाव जबकि पिछले एसआईआर में पिता के साथ
  • ऐसे व्यक्ति की संतान के रूप में जुड़ा हो जिसे छह अन्य लोग भी अपना माता-पिता/दादा-दादी बता रहे हों
  • पिछले एसआईआर से अलग अभिभावक
  • सूची में पिता का नाम हो लेकिन पिछले एसआईआर में पति का नाम शामिल हो

इसी तरह के अन्य बिंदुओं के आधार पर विसंगतियों की जांच की जा रही है.

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