ETV Bharat / state

ISRO सैटेलाइट डाटा खुलासे के बाद 166 ग्रामीणों को नोटिस, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में अवैध कटाई से जुड़ा है मामला

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है. ISRO के डाटा के बाद 166 ग्रामीणों को नोटिस जारी हुआ है.

NOTICE TO VILLAGERS
ISRO सेटेलाइट डाटा खुलासे के बाद 166 ग्रामीणों को नोटिस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 1, 2026 at 7:20 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी : जिले के उदंती सीतानदी टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र में वन भूमि पर कथित अतिक्रमण और बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. करीब ढाई सौ एकड़ क्षेत्र में एक लाख से अधिक पेड़ काटकर कब्जा करने के आरोप में 166 लोगों को नोटिस जारी कर उदंती कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया गया, जहां बेदखली की कार्रवाई से पहले उनका अंतिम पक्ष सुना गया. इस पूरे मामले ने वन संरक्षण और आदिवासी अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

ISRO की डाटा ने खोली पोल

वन विभाग के अनुसार, जिले के जैतपुरी क्षेत्र में लंबे समय से जंगल की अंधाधुंध कटाई और वन भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं. मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने उच्च स्तर पर जांच शुरू की और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO से पिछले वर्षों की सैटेलाइट इमेज मंगवाई गईं. इन सैटेलाइट तस्वीर 2013, 2018, 2021 और वर्तमान का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित क्षेत्र में घने जंगलों का दायरा लगातार कम होता गया है. जहां पहले घनी हरियाली थी, वहां अब बड़े हिस्से में खाली जमीन या खेती के निशान दिखाई दे रहे हैं. विभाग का दावा है कि यह परिवर्तन प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव गतिविधियों, विशेष रूप से पेड़ों की कटाई और कब्जे का परिणाम है.

166 ग्रामीणों को नोटिस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों ने वनविभाग के आरोपों को नाकारा

इसी आधार पर वन विभाग ने 166 लोगों के खिलाफ पीओआर (प्राथमिक वन अपराध रिपोर्ट) दर्ज करते हुए भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत प्रकरण कायम किया है. आरोपियों को नियमानुसार अलग-अलग तारीखों कुछ को 30 अप्रैल और कुछ को 4 तारीख पर पेश होने के लिए नोटिस दिया गया था. हालांकि, अधिकांश ग्रामीण एक साथ ही उदंती सीतानदी टाइगर प्रोजेक्ट कार्यालय पहुंच गए और सामूहिक रूप से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया.

Villagers submitted memorandum stating the allegations as false
ग्रामीणों ने आरोपों को गलत बताकर सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों का पक्ष- हम हैं बेकसूर

आरोपित ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कहा गया है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें झूठे प्रकरण में फंसाया जा रहा है. कक्ष क्रमांक 324, जो जैतपुरी ग्राम सीमा से लगा हुआ है, वहां उन्होंने न तो किसी प्रकार की पेड़ों की कटाई की है और न ही वन भूमि पर कब्जा किया है.

संबंधित क्षेत्र में वन विभाग की स्थायी चौकी मौजूद है, जहां 24 घंटे अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहते हैं. इसके अलावा तीन दिशाओं में वन मार्ग हैं, जिनसे रोजाना विभागीय आवाजाही होती है. ऐसे में उनका तर्क है कि बिना विभाग की जानकारी के इतने बड़े स्तर पर कटाई या कब्जा संभव ही नहीं है- किस्नू कश्यप, आरोपित ग्रामीण

आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि किसी भी प्रकार के औजार या लकड़ी की जब्ती नहीं की गई है, जिससे आरोपों की पुष्टि नहीं होती. ग्रामीणों ने खुद को आदिवासी परिवार से जुड़ा बताते हुए कहा कि वे प्रकृति पूजक हैं और उनके पूर्वजों से मिली कृषि भूमि पर ही वे वर्षों से खेती करते आ रहे हैं. उन्होंने वन भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण या विस्तार से साफ इनकार किया है.

वन विभाग का दावा,जांच के बाद होगी कार्रवाई

वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह साक्ष्यों और नियमों के तहत की जा रही है. विभाग का दावा है कि सैटेलाइट इमेज, फील्ड सर्वे और अन्य तकनीकी जांच के आधार पर स्पष्ट रूप से अवैध कटाई और कब्जे के प्रमाण मिले हैं.

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत यह गंभीर अपराध है, खासकर तब जब मामला टाइगर रिजर्व जैसे संवेदनशील क्षेत्र का हो. विभाग ने यह भी संकेत दिए हैं कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो नियमानुसार बेदखली और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी- बी.एस. राजपूत, सहायक संचालक, उदंती सीतानदी टाइगर प्रोजेक्ट

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व का यह मामला अब प्रशासनिक कार्रवाई और ग्रामीणों के दावों के बीच टकराव का रूप लेता जा रहा है. एक ओर वन विभाग पर्यावरण संरक्षण और कानून के पालन की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अपने पारंपरिक अधिकारों और बेगुनाही का दावा कर रहे हैं. अब सबकी नजरें आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि इस विवाद का अंतिम नतीजा क्या निकलता है.

ISRO की यात्रा पर कोरबा का बेटा सार्थक, युविका प्रोग्राम में चयन, सीखेंगे रॉकेट साइंस की बारीकियां

ISRO यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, आत्मानंद स्कूल की छात्रा हिमांशी साहू का बालोद कलेक्टर ने किया सम्मान

ISRO की सैटेलाइट से खुला जंगल घोटाला, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में 1 लाख पेड़ काट 106 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा

TAGGED:

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व
ISRO सैटेलाइट डाटा
NOTICE TO VILLAGERS
ILLEGAL LOGGING
ISRO SATELLITE DATA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.