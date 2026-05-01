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ISRO सैटेलाइट डाटा खुलासे के बाद 166 ग्रामीणों को नोटिस, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में अवैध कटाई से जुड़ा है मामला

धमतरी : जिले के उदंती सीतानदी टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र में वन भूमि पर कथित अतिक्रमण और बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. करीब ढाई सौ एकड़ क्षेत्र में एक लाख से अधिक पेड़ काटकर कब्जा करने के आरोप में 166 लोगों को नोटिस जारी कर उदंती कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया गया, जहां बेदखली की कार्रवाई से पहले उनका अंतिम पक्ष सुना गया. इस पूरे मामले ने वन संरक्षण और आदिवासी अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

ISRO की डाटा ने खोली पोल

वन विभाग के अनुसार, जिले के जैतपुरी क्षेत्र में लंबे समय से जंगल की अंधाधुंध कटाई और वन भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं. मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने उच्च स्तर पर जांच शुरू की और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO से पिछले वर्षों की सैटेलाइट इमेज मंगवाई गईं. इन सैटेलाइट तस्वीर 2013, 2018, 2021 और वर्तमान का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित क्षेत्र में घने जंगलों का दायरा लगातार कम होता गया है. जहां पहले घनी हरियाली थी, वहां अब बड़े हिस्से में खाली जमीन या खेती के निशान दिखाई दे रहे हैं. विभाग का दावा है कि यह परिवर्तन प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव गतिविधियों, विशेष रूप से पेड़ों की कटाई और कब्जे का परिणाम है.

166 ग्रामीणों को नोटिस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों ने वनविभाग के आरोपों को नाकारा

इसी आधार पर वन विभाग ने 166 लोगों के खिलाफ पीओआर (प्राथमिक वन अपराध रिपोर्ट) दर्ज करते हुए भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत प्रकरण कायम किया है. आरोपियों को नियमानुसार अलग-अलग तारीखों कुछ को 30 अप्रैल और कुछ को 4 तारीख पर पेश होने के लिए नोटिस दिया गया था. हालांकि, अधिकांश ग्रामीण एक साथ ही उदंती सीतानदी टाइगर प्रोजेक्ट कार्यालय पहुंच गए और सामूहिक रूप से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया.