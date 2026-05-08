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नोटिस मिलने के बाद यमुना बाजार इलाके के लोग परेशान, कहा- "हम यह जगह खाली नहीं करेंगे"

नई दिल्ली: दिल्ली के यमुना बाजार कॉलोनी में इन दिनों तोड़फोड़ और खाली करने के नोटिस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. यहां के लोग घरों के उजड़ने के डर में जी रहे हैं. दरअसल, सरकार ने यमुना बाजार कॉलोनी के 310 परिवारों को अगले 15 दिनों के भीतर इलाका खाली करने का अंतिम नोटिस थमा दिया है. हालांकि लोगों का कहना है कि वो काफी समय से यहां रहते आ रहे हैं और वह इसे खाली नहीं करेंगे.

यहां रहने वाले 107 वर्षीय रामचंद्र भगत कहते हैं, हम 1923 में दिल्ली आए थे. हमने कई बाढ़ देखी है. हम अकेले नहीं हैं, यहां सारे लोग उसी तरह रह रहे हैं. हम यह जगह खाली करते नहीं जाएंगे, सभी लोग उसी तरह रह रहे हैं. वहीं 25 वर्षीय शिवानी ने कहा कि मैं बचपन से बाढ़ का सामना कर रही हूं. मेरा जन्म 2000 में हुआ तब से हर साल बाढ़ देख रही हूं, लेकिन 2023 के बाद पानी ज्यादा बढ़ने लगा है.

नोटिस जारी होने पर लोगों ने जताई चिंता (ETV Bharat)

हमें खतरे के बारे में पता: उन्होंने बताया कि कभी कभी तो यह दीवारों के पार तक चला जाता है. हमें भी पता है कि जान का खतरा है, लेकिन यमुना हमारी मां जैसी हैं. हमारे बच्चे भी यहीं बड़े हो रहे हैं. उनके अलावा उनके अलावा ममता देवी नामक महिला ने बताया कि बाढ़ से होने वाली परेशानी वो कई सालों से झेल रही हैं. बाढ़ का पानी दो-चार दिन के लिए बढ़ता है तो वापस कम भी तो जाता है.

एनजीटी ने दिए निर्देश: जानकारी के अनुसार यमुना बाजार क्षेत्र में 32 घाट हैं, जिनपर अतिक्रमण कर लिया गया है. क्षेत्र में लगभग 310 आवासीय मकान हैं, जिनमें करीब 1100 लोग रहते हैं. यह जमीन डीडीए की है और यहां निर्माण कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित है. एनजीटी ने डीडीए को निर्देश दिया है कि वह यमुना के बाढ़-मैदानों में किए गए ऐसे सभी अतिक्रमणों को हटा दें.