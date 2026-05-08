ETV Bharat / state

नोटिस मिलने के बाद यमुना बाजार इलाके के लोग परेशान, कहा- "हम यह जगह खाली नहीं करेंगे"

नोटिस को लेकर जहां कुछ लोगों में चिंता है, तो वहीं कुछ लोगों ने जगह खाली करने से इनकार कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

इलाका खाली करने के नोटिस से लोगों की बढ़ी चिंता
इलाका खाली करने के नोटिस से लोगों की बढ़ी चिंता (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 8, 2026 at 5:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के यमुना बाजार कॉलोनी में इन दिनों तोड़फोड़ और खाली करने के नोटिस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. यहां के लोग घरों के उजड़ने के डर में जी रहे हैं. दरअसल, सरकार ने यमुना बाजार कॉलोनी के 310 परिवारों को अगले 15 दिनों के भीतर इलाका खाली करने का अंतिम नोटिस थमा दिया है. हालांकि लोगों का कहना है कि वो काफी समय से यहां रहते आ रहे हैं और वह इसे खाली नहीं करेंगे.

यहां रहने वाले 107 वर्षीय रामचंद्र भगत कहते हैं, हम 1923 में दिल्ली आए थे. हमने कई बाढ़ देखी है. हम अकेले नहीं हैं, यहां सारे लोग उसी तरह रह रहे हैं. हम यह जगह खाली करते नहीं जाएंगे, सभी लोग उसी तरह रह रहे हैं. वहीं 25 वर्षीय शिवानी ने कहा कि मैं बचपन से बाढ़ का सामना कर रही हूं. मेरा जन्म 2000 में हुआ तब से हर साल बाढ़ देख रही हूं, लेकिन 2023 के बाद पानी ज्यादा बढ़ने लगा है.

नोटिस जारी होने पर लोगों ने जताई चिंता (ETV Bharat)

हमें खतरे के बारे में पता: उन्होंने बताया कि कभी कभी तो यह दीवारों के पार तक चला जाता है. हमें भी पता है कि जान का खतरा है, लेकिन यमुना हमारी मां जैसी हैं. हमारे बच्चे भी यहीं बड़े हो रहे हैं. उनके अलावा उनके अलावा ममता देवी नामक महिला ने बताया कि बाढ़ से होने वाली परेशानी वो कई सालों से झेल रही हैं. बाढ़ का पानी दो-चार दिन के लिए बढ़ता है तो वापस कम भी तो जाता है.

एनजीटी ने दिए निर्देश: जानकारी के अनुसार यमुना बाजार क्षेत्र में 32 घाट हैं, जिनपर अतिक्रमण कर लिया गया है. क्षेत्र में लगभग 310 आवासीय मकान हैं, जिनमें करीब 1100 लोग रहते हैं. यह जमीन डीडीए की है और यहां निर्माण कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित है. एनजीटी ने डीडीए को निर्देश दिया है कि वह यमुना के बाढ़-मैदानों में किए गए ऐसे सभी अतिक्रमणों को हटा दें.

नुकसान का गंभीर खतरा: पुरानी दिल्ली जिले के एडीएम डॉ. शशिपाल डबास के अनुसार, यह देखा गया है कि हर साल यमुना में बाढ़ (विशेषकर 2023 व 2025) के दौरान यह क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिससे मानव जीवन, मवेशियों और संपत्ति के नुकसान का गंभीर खतरा पैदा हो जाता है. यहां राजस्व विभाग द्वारा अस्थायी स्थानांतरण और पुनर्वास करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप जनता पर दबाव पड़ता है. बार-बार आने वाली बाढ़ के लिए संसाधनों और सरकारी खजाने सहित आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों की आवश्यकता होती है.

26 नोटिस किए गए जारी: इसके चलते अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 के सेक्शन 34 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यमुना घाट पर कब्जा किए हुए इलाके में कब्जा किए लोगों को नोटिस जारी किया गया है. मौके पर मौजूद पाए गए लोगों को कुल 26 नोटिस जारी किए गए हैं. यह नोटिस जारी होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर और किसी भी हालत में उस जगह को तुरंत खाली करने का निर्देश देता है.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली के यमुना बाजार में 310 परिवारों पर बेदखली की तलवार, 15 दिनों में इलाका खाली करने का नोटिस

गर्मी से बचने के लिए दिल्ली सरकार की नई पहल; CM ने 13 'मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स' को दिखाई हरी झंडी

TAGGED:

DELHI YAMUNA BAZAR
NOTICE TO 310 FAMILIES IN DELHI
310 परिवारों को दिल्ली सरकार नोटिस
NOTICE TO VACATE YAMUNA BAZAAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.