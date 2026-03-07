ETV Bharat / state

रेस कोर्स क्लब के पास स्थित कैंपों को खाली करने के नोटिस की तारीख खत्म, लोगों ने शुरू किया सामान पैक करना

दिल्ली में बीआर कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कैंप के लोगों को स्टे अभी कोर्ट से मिला हुआ है.

रेस कोर्स क्लब के पास स्थित कैंपों के लोगों ने शुरू किया सामान पैक करना
रेस कोर्स क्लब के पास स्थित कैंपों के लोगों ने शुरू किया सामान पैक करना
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 7, 2026 at 4:24 PM IST

नई दिल्ली: नई दिल्ली के रेस कोर्स क्लब के पास स्थित जेजे क्लस्टर वाले बीआर कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कैंप को खाली करने की 6 मार्च की तारीख बीत चुकी है. लेकिन, इस 6 मार्च के नोटिस के खिलाफ तीनों कैंप के लोग दिल्ली हाई कोर्ट गए और दिल्ली हाई कोर्ट से बीआर कैंप के लोगों को 11 मार्च तक स्टे मिला जबकि मस्जिद कैंप के लोगों को 10 मार्च अगली सुनवाई की तारीख दी गई है. इसकी वजह से यहां पर आज इस इलाके को खाली कराने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है.

आगामी जो कोर्ट का आदेश आएगा उसके बाद ही यहां पर क्या कार्रवाई होगी घर खाली कराए जाएंगे या स्टे मिलेगा उसकी तस्वीर साफ हो पाएगी. लेकिन, इससे पहले यहां के लोग काफी डरे हुए हैं.

रेस कोर्स क्लब के पास स्थित कैंपों के लोगों ने शुरू किया सामान पैक करना (ETV Bharat)

यहां मस्जिद कैंप की रहने वाली शाइस्ता खान ने बताया कि हम लोग यहां पांच फैमिली रहती हैं और जो हमको फ्लैट दिए जा रहे हैं वह इलाका यहां से 45 किलोमीटर दूर है. हम लोगों का रोजगार भी यहीं है. हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं. अगर हम 45 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो फिर हमारे रोजगार का और बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा. वहां पर आसपास इतने अच्छे स्कूल और अस्पताल भी नहीं हैं कि हम बीमारी के समय इलाज भी करा पाएं और बच्चों को अच्छे स्कूल में भी पढ़ा पाएं.

कैंपों को खाली करने के नोटिस की तारीख निकली: शाइस्ता खान ने बताया कि मैं सिंगल मदर हूं और मेरा बेटा यहां एयरफोर्स स्कूल में पड़ता है. बच्चे की पढ़ाई यहां ठीक से चल रही है और मैं जॉब करती हूं. कनॉट प्लेस में ऑफिस है तो आना-जाना भी यहां से आसानी से हो जाता है. लेकिन, 45 किलोमीटर दूर जाने के बाद ना तो हमारा रोजगार बचेगा और ना ही बच्चे की पढ़ाई हो पाएगी. बच्चा छोटा है मैं उसको यहां अकेले भी वहां से स्कूल के लिए नहीं भेज सकती. लोगों की इस तरह की समस्याएं हैं और सरकार के द्वारा इसमें कोई राहत नहीं दी जा रही है. इसकी वजह से लोगों ने अपना सामान भी पैक करना शुरू कर दिया है.

रेस कोर्स क्लब के पास स्थित कैंपों के लोगों ने शुरू किया सामान पैक करना
रेस कोर्स क्लब के पास स्थित कैंपों के लोगों ने शुरू किया सामान पैक करना (ETV Bharat)

लोगों ने शुरू किया सामान पैक करना: मस्जिद कैंप की रहने वाली शगुफ्ता खान ने बताया कि सरकार के द्वारा जो फ्लैट दिए जा रहे हैं वह एक-एक कमरे के फ्लैट हैं. मेरा यहां पर तीन कमरे का घर है और हम तीन परिवार यहां रहते हैं. मेरे तीन बेटे हैं तीनों की फैमिली हैं तो हम एक कमरे के मकान में कैसे गुजारा कर पाएंगे. हमारी सरकार से यही मांग है कि हमको यहां नजदीक में 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में बसाया जाए ताकि हमारी रोजी-रोटी रोजगार भी बचा रहे और हम यहां आसानी से अपना गुजारा कर पाए. उन्होंने सरकार से मांग की कि हमारे पास यहां का राशन कार्ड है, यहां का वोटर कार्ड है, सारे हमारे पास यहां के वैध दस्तावेज हैं तो हम यहां पर अनऑथराइज्ड कैसे हो गए. उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार और डीडीए के द्वारा यहां बसंत कुंज, हौज खास, पिलांजी गांव जैसे तमाम आसपास के इलाकों में फ्लैट बनाए जा रहे हैं तो सरकार हमें उन फ्लैटों में शिफ्ट कर दे. आखिर हमको 45 किलोमीटर जबरन दूर क्यों भेजा जा रहा है.

2012 से खाली पड़े हुए हैं सावदा घेवरा के फ्लैट: सावदा घेवरा के फ्लैट का विजिट करके आई शाइस्ता खान ने बताया कि मैं तीन बार वहां पर जाकर फ्लैट देखकर आ चुकी हूं. वह फ्लैट 2005 में बनने शुरू हुए थे और 2012 में बनकर तैयार हुए लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर लोग रहने नहीं पहुंचे. बहुत से फ्लैट पहले लोगों को आवंटित किए गए लेकिन वहां बेसिक सुविधा न होने की वजह से लोग रहने के लिए नहीं पहुंचे अब सरकार जबरन हमको उन फ्लैट में शिफ्ट करना चाहती है लेकिन बेसिक सुविधा न होने की वजह से हम आखिर वहां कैसे रह सकेंगे शाइस्ता खान ने उन फ्लैट्स की फोटो और वीडियो दिखाते हुए बताया कि वहां पर छत पर उंगली लगते ही प्लास्टर गिरना शुरू हो जाता है वहां के फ्लैट चार्ज हालत में है वहां पर आसपास खेत ही खेत हैं वहां पर हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते वहां पर 5 बजे के बाद लड़कियों को निकलने के लिए मना किया जाता है तो आखिर उस असुरक्षित जगह पर हम कैसे चले जाएं.

जबरन खाली कराने के डर से किया गया सामान पैक: यहां के लोगों ने खाली करने के लिए पुलिस कार्रवाई के डर से सामान पैक करना भी शुरू कर दिया है. लोगों का कहना है कि हमें कोर्ट से 10 या 11 मार्च तक का स्टे मिला है तो उसमें भी अब 2 से 3 दिन ही बाकी हैं. अगर हमें आगे स्टे नहीं मिला तो सरकार हमसे यह जगह खाली जरूर कराएगी. हमें सरकार से बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं है. लेकिन हम अपनी मांग लगातार जारी रखेंगे और मजबूरी है हमारी कि हमें अब सामान पैक करना पड़ रहा है.

यहां पर बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही छात्रा जैनब खान ने बताया कि वह पास में ही मालवीय नगर के श्री अरविंदो कॉलेज में पढ़ाई करती हैं. साथ ही कटवारिया सराय में जॉब करती हैं. यहां रहने की वजह से मेरा कॉलेज और मेरा ऑफिस दोनों ही पास में है. इस वजह से मैं कॉलेज भी जा पाती हूं और अपनी जॉब भी कर लेती हूं. लेकिन अगर हमें 45 किलोमीटर दूर भेज दिया जाएगा तो ना तो मैं कॉलेज आ पाऊंगी और ना ही मैं अपने ऑफिस जॉब के लिए जा पाऊंगी तो सरकार से मेरी भी यही मांग है कि हमारे रोजगार और हमारी पढ़ाई का ध्यान रखते हुए हमें इतनी दूर न भेजा जाए.

उन्होंने कहा कि 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में हमें सरकार जगह दे दे जिससे हमारी पढ़ाई लिखाई और हमारी नौकरी चलती रहे. देश में पहले से ही इतनी बेरोजगारी है. जानबूझकर सरकार बेरोजगारी को बढ़ावा न दे. यहां रह रहे आरिफ खान ने बताया कि वह अपना सामान पैक कर रहे हैं और उनको डर है कि सरकार जबरन उन्हें यहां से हटाएगी उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि वह कई बार सरकारी अधिकारियों और नेताओं के पास जा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

