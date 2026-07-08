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सहारनपुर में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने का नोटिस, जवाब न देने पर होगी कार्रवाई

एसडीएम विजय प्रताप ने बताया कि संबंधित पक्ष समय सीमा के भीतर जवाब और दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं तो उनका परीक्षण किया जाएगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat Archive)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 10:44 PM IST

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सहारनपुर : देवबंद तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है. सरकारी जमीन पर संचालित बताए जा रहे धार्मिक स्थलों से जुड़े कुल 11 मामलों में कार्रवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी की गई है. प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों को 13 जुलाई तक अपना जवाब और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय दिया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक जवाब प्राप्त नहीं होने या संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने की स्थिति में नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी.

देवबंद तहसीलदार पुष्पांकर देव ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा सरकारी भूमि का निर्धारित उद्देश्य के विपरीत उपयोग किए जाने के आरोपों में छह वाद दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा सार्वजनिक परिसर (पीपी) अधिनियम के तहत तीन प्रकरणों में कार्रवाई चल रही है. वहीं, एक मामला अपर जिलाधिकारी (एडीएम) न्यायालय तथा एक अन्य मामला तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन है. इस प्रकार कुल 11 मामलों में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं.

तहसीलदार ने बताया कि धारा-67 के तहत नोटिस जारी की गई है. प्रशासन ने इन सभी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है. प्रशासन का कहना है कि सभी मामलों में संबंधित व्यक्तियों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जा रहा है. नोटिस के माध्यम से उनसे भूमि संबंधी दस्तावेज, स्वामित्व अथवा उपयोग से जुड़े अभिलेख तथा अन्य आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है. निर्धारित तिथि तक कोई जवाब नहीं मिलता है या उपलब्ध कराए गए दस्तावेज नियमों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.


अधिकारियों के मुताबिक, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतों और राजस्व अभिलेखों की जांच के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है. प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि का संरक्षण करना उसकी जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार के अतिक्रमण या अवैध उपयोग के मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में संबंधित पक्षों को पहले नोटिस देकर उनका पक्ष सुना जाता है, जिसके बाद उपलब्ध अभिलेखों और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया जाता है.

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्रवाई का आधार केवल राजस्व अभिलेख, सरकारी भूमि की स्थिति और लागू कानूनी प्रावधान हैं. जिन मामलों में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा या बिना अनुमति निर्माण अथवा उपयोग के आरोप पाए गए हैं, उन्हीं मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण संबंधित न्यायिक और राजस्व प्रक्रिया के तहत किया जाएगा.


एसडीएम विजय प्रताप का कहना है कि यदि संबंधित पक्ष समय सीमा के भीतर अपना जवाब और दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं तो उनका परीक्षण किया जाएगा और उसी के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा. वहीं, यदि कोई पक्ष नोटिस का जवाब नहीं देता है, तो उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए राजस्व संहिता और अन्य लागू कानूनों के तहत आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.


देवबंद तहसील में शुरू हुई इस कार्रवाई को सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जों के विरुद्ध चल रहे अभियान का हिस्सा माना जा रहा है. प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी सरकारी भूमि से जुड़े मामलों की जांच जारी रहेगी और जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

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