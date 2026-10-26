नीलम देवी को आवास खाली करने का नोटिस..25 नवंबर तक अल्टीमेटम
मोकामा की पूर्व विधायक और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को सरकार आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है. रिपोर्ट-कुंदन कुमार
Published : October 26, 2026 at 4:33 PM IST
पटना: बिहार सरकार ने मोकामा की पूर्व विधायक और राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की पूर्व सदस्य नीलम देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया है. भवन निर्माण विभाग की ओर से इसको लेकर पत्र जारी कर दिया गया है. पत्र में कहा गया है कि, 25 नवंबर 2026 तक मॉल रोड स्थित आवास 0-01 को अनिवार्य रूप से खाली करना होगा.
19 मई 2026 को आवंटित हुआ था आवास
भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी ने पत्र में कहा कि, नीलम देवी को राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के माननीय सदस्य के रूप में उप मंत्री का दर्जा मिला था. इसी आधार पर उन्हें 19 मई 2026 को सरकारी आवास आवंटित किया गया था.
तत्काल प्रभाव से निरस्त हुआ मनोनयन
सचिव ने कहा कि, मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना संख्या 578 के तहत नीलम देवी का समिति के सदस्य के रूप में मनोनयन रद्द कर दिया गया है. पदमुक्ति के बाद नियमानुसार उनका आवास आवंटन भी स्वतः समाप्त हो गया है.
पद समाप्ति के बाद नहीं रह सकते
इसलिए, पटना केन्द्रीय पूल आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियम-11(2) 1 का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया जा रहा है. विभाग ने स्पष्ट किया कि, सेवा समाप्ति के बाद कोई भी पदाधिकारी या सदस्य अधिकतम एक माह तक ही सरकारी आवास में रह सकता है.
25 नवंबर को आखिरी दिन
25 नवंबर 2026 को यह अनुमन्य अवधि समाप्त हो रही है. इसलिए विभाग ने नीलम देवी से अनुरोध किया है कि, वे तय समय सीमा के भीतर मॉल रोड वाले इस आवास को पूरी तरह खाली कर दें.
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