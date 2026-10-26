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नीलम देवी को आवास खाली करने का नोटिस..25 नवंबर तक अल्टीमेटम

मोकामा पूर्व विधायक नीलम देवी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार सरकार ने मोकामा की पूर्व विधायक और राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की पूर्व सदस्य नीलम देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया है. भवन निर्माण विभाग की ओर से इसको लेकर पत्र जारी कर दिया गया है. पत्र में कहा गया है कि, 25 नवंबर 2026 तक मॉल रोड स्थित आवास 0-01 को अनिवार्य रूप से खाली करना होगा.

19 मई 2026 को आवंटित हुआ था आवास