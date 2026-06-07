खान सर के अस्पताल को नोटिस..नियम का पालन नहीं होने पर 15 दिनों में सील करने की चेतावनी
खान सर के अस्पताल को नोटिस दिया गया है. यह कार्रवाई बिहार फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने की. 15 दिनों में सील करने की चेतावनी मिली.
Published : June 7, 2026 at 10:40 AM IST
पटना: राजधानी पटना के कोचिंग सेंटर में हुई फायरिंग के मामले में खान सर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दूसरी ओर, अब खान सर के अस्पताल को भी एक नोटिस जारी किया गया है. यदि 'खान हेल्थ केयर' द्वारा आगामी 15 दिनों के भीतर अस्पताल की कमियों को दूर नहीं किया गया, तो अस्पताल को सील कर दिया जाएगा. इस पूरे मामले की जानकारी पटना अग्निशमन विभाग के कमांडेंट रितेश पांडे ने दी है.
अग्निशमन विभाग ने जारी किया नोटिस: अग्निशमन विभाग के कमांडेंट रितेश पांडे ने बताया कि पटना स्थित खान सर के हॉस्पिटल को नोटिस जारी कर 15 दिनों का समय दिया गया है. खान सर के इस अस्पताल में जांच के दौरान सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर कमियां पाई गई थीं, जिसे संज्ञान में लेते हुए अग्निशमन विभाग की ओर से यह सख्त नोटिस जारी किया गया है.
"15 दिन में सारी कमियां फुल-फील नहीं की जाती है तो हॉस्पिटल सील किया जाएगा. 10 दिन के बाद फिर जांच की जाएगी और नोटिस के माध्यम से पूछा जाएगा कि आखिर आपके हॉस्पिटल को क्यों नहीं सील किया जाए?" -रितेश पांडे, कमांडेंट, अग्निशमन विभाग पटना
फायर सेफ्टी जांच को अलर्ट: दिल्ली और मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं के बाद बिहार अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. संभावित हादसों को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पटना में अस्पतालों और होटलों की व्यापक फायर सेफ्टी जांच शुरू की गई है. जांच के दौरान कई संस्थानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आने पर विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए पांच अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.
60 से 70 अस्पतालों और होटलों का निरीक्षण: अग्निशमन विभाग के डीआईजी मनोज कुमार नट ने बताया कि पिछले दो दिनों के भीतर विभाग की विभिन्न टीमों ने पटना शहर के लगभग 60 से 70 अस्पतालों और होटलों का निरीक्षण किया है. इस विशेष अभियान के तहत संस्थानों में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों, इमरजेंसी एग्जिट, सीसीटीवी कैमरों, पानी की उपलब्धता, फायर अलार्म सिस्टम और कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण की गहन जांच की गई.
जांच में सामने आईं गंभीर कमियां: निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई अस्पतालों और होटलों में फायर सेफ्टी से जुड़े नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा था. कुछ जगहों पर अग्निशमन यंत्र या तो अनुपयोगी स्थिति में मिले, जबकि कई संस्थानों में आपातकालीन निकास मार्गों की व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी. इसके अलावा कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में बचाव और राहत कार्यों का पर्याप्त प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया था.
"जांच के दौरान पांच ऐसे अस्पताल चिह्नित किए गए हैं, जहां गंभीर स्तर की सुरक्षा खामियां पाई गईं. इन संस्थानों में किसी भी आपात स्थिति के दौरान मरीजों और अन्य लोगों की जान को बड़ा खतरा हो सकता था. इसी को देखते हुए विभाग ने एडवांस पटना सेंट्रल अस्पताल, आरोग्यवर्धन अस्पताल, पिनेकल अस्पताल, श्याम ट्रस्टेड रिसर्च अस्पताल और अपेक्स अस्पताल के खिलाफ सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है." -मनोज कुमार नट, डीआईजी
नियमों की अनदेखी पर चेतावनी: खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान और अस्पताल से जुड़े सवाल पर डीआईजी ने कहा कि फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि जांच और कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया जिला अग्निशमन पदाधिकारी रितेश पांडे के नेतृत्व में लगातार मॉनिटर की जा रही है.
कार्रवाई का उद्देश्य: मनोज कुमार नट ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य किसी संस्था को दंडित करना नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. अस्पतालों और होटलों जैसी जगहों पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं. ऐसे में आग लगने की स्थिति में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. इसलिए सभी संस्थानों को सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा.
मुजफ्फरपुर की घटना: बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगने से कुल 7 लोगों की मौत हो गयी है. आग अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी थी. मरने वालों में शशांक कुमार (औराई, मुजफ्फरपुर), उदय कुमार (विशंभरपुर, शिवहर), कृष्णनंदन सिंह (गौरीगामा, मुजफ्फरपुर), गीता देवी (दिसतौनी, कथैया, मुजफ्फरपुर), चंचला वर्मा (रूपौली, सीतामढ़ी), बृजनंदन राय (मनियारी, मुजफ्फरपुर), अंजनी कुमार सिंह शामिल हैं.
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