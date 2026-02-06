ETV Bharat / state

मंत्री का काफिला रोकने वाले BJP विधायक को नोटिस, बृजभूषण राजपूत बोले- मुझे नहीं मिला

चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से शनिवार को मुलाकात करूंगा.

पार्टी ने जारी किया नोटिस. (Photo Credit; ETV Bharat)
लखनऊ : जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को रोकने वाले चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत को पार्टी ने नोटिस जारी किया है. नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है.

नोटिस के बारे में ईटीवी भारत को बृजभूषण राजपूत ने बताया, हो सकता है कि नोटिस जारी हुआ हो, मगर मुझे अभी नहीं मिला. मुझे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से बातचीत का समय जरूर मिला है. मैं शनिवार को उनसे मुलाकात करूंगा.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने महोबा जिले में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत के बीच हुए विवाद पर दो दिन पहले कहा था कि पार्टी ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है. आगे की कार्रवाई पर विचार-विमर्श जारी है.

30 जनवरी 2026 को जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह महोबा में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. लौटते समय भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने ग्राम प्रधानों और समर्थकों के साथ उनके काफिले को बीच सड़क पर रोक दिया. विधायक ने हर घर नल योजना (जल जीवन मिशन) के तहत पाइपलाइन बिछाने के दौरान सड़कों की खराब स्थिति और मरम्मत न होने का आरोप लगाया.

उन्होंने गांवों में पानी की किल्लत और बदहाल सड़कों को लेकर नाराजगी जताई, जिससे मौके पर तीखी नोकझोंक हुई. दोनों नेताओं के सुरक्षाकर्मियों के बीच भी बहस हुई और स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण बनी रही. विधायक बृजभूषण राजपूत ने कहा कि जनता की समस्याओं को उठाना उनकी जिम्मेदारी है और यदि यह अनुशासनहीनता मानी जाती है, तो वह सजा भुगतने को तैयार हैं.

दूसरी ओर, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था कि जितना शोर मच रहा है, उतना कुछ नहीं है. विधायक को अपनी समस्याएं बताने का हक है, लेकिन वह अपनी समस्या सर्किट हाउस में आकर कह सकते थे, बीच सड़क पर ऐसा नहीं करना चाहिए था. भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि नोटिस जारी किया जा चुका है. फिलहाल इसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा.

