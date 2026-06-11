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देवाल में गैस वितरण में अनियमितता की शिकायत पर एजेंसी को नोटिस, तीन दिन में मांगा स्पष्टीकरण

शिकायत के अनुसार 9 जून को देवाल क्षेत्र में गैस वितरण के दौरान कथित घटतौली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था

DEWAL GAS DISTRIBUTION IRREGULARITY
गैस चोरी का आरोप (viral photo)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 11, 2026 at 2:28 PM IST

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चमोली: जिले के देवाल क्षेत्र में गैस वितरण के दौरान कथित घटतौली की शिकायत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. जिलाधिकारी गौरव कुमार के निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग ने मामले की जांच शुरू करते हुए संबंधित गैस एजेंसी से तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है.

गैस एजेंसी कर्मचारी का घटतौली का वीडियो हुए वायरल: जिला पूर्ति अधिकारी अंकित पांडे ने बताया कि जीपीवीपीएन गैस सर्विस, थराली को नोटिस जारी कर पूरे प्रकरण पर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. शिकायत के अनुसार 9 जून को देवाल क्षेत्र में गैस वितरण के दौरान कथित घटतौली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें गैस एजेंसी के एक कर्मचारी पर उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम गैस उपलब्ध कराने का आरोप लगाया गया है.

गैस वितरण में अनियमितता की शिकायत पर एजेंसी को नोटिस: जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि मामले की तथ्यात्मक जांच की जा रही है. निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है. जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता या उपभोक्ता हितों के प्रतिकूल आचरण पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

देवाल में इंडेन गैस की चोरी करते पकड़ा गया कर्मचारी: बढ़ते गैस के दामों एवं गैस आपूर्ति की समस्या से एक ओर जनता परेशान है, वहीं अब चमोली जनपद के दूरस्थ विकासखंड देवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

देवाल में गैस की चोरी करते पकड़ा गया कर्मचारी: वीडियो में देखा जा रहा है कि उपभोक्ताओं ने गैस सप्लाई कर रहे कर्मचारियों को गैस की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है. रिफिलिंग यंत्र बांसुरी भी स्थानीय लोगों ने छीना है.
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