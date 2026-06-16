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गाजियाबाद: PNG कनेक्शन लगने के बाद भी LPG कनेक्शन सरेंडर नहीं कर रहे लाखों उपभोक्ता, 4 हजार को नोटिस

जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी के मुताबिक, गाजियाबाद में इस समय करीब 3 लाख 85 हजार पीएनजी कनेक्शन है. इनमें से लगभग एक लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनके घरों में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद एलपीजी कनेक्शन भी है. विभाग लंबे समय से लोगों से अपील कर रहा है कि अगर वह नियमित रूप से पीएनजी कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं तो एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दें, लेकिन इसका असर बेहद सीमित रहा है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस पहुंचने के बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ता एलपीजी कनेक्शन सरेंडर नहीं कर रहे हैं. जिला पूर्ति विभाग ने ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू कर दी है, जिनके पास पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन दोनों सक्रिय हैं. शुरुआती चरण में चार हजार उपभोक्ताओं की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं. निर्धारित समय सीमा में एलपीजी कनेक्शन सरेंडर नहीं करने पर कनेक्शन निरस्त किया जा सकता है.

अधिकारियों का कहना है कि पिछले एक महीने से विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, फिर भी बहुत कम लोगों ने स्वेच्छा से अपना एलपीजी कनेक्शन वापस किया है. यही वजह है कि अब विभाग ने ऐसे उपभोक्ताओं को चिह्नित कर कार्रवाई शुरू कर दी है. विभाग और गैस वितरण कंपनियों के आंकड़ों का मिलान कर दोनों कलेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार की जा रही है. अब तक तकरीबन 4000 उपभोक्ताओं को चिह्नित किया जा चुका है. संबंधित LPG डिसटीब्यूटरों के माध्यम से उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है यदि उनके यहां पीएनजी कनेक्शन चालू है तो एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने की प्रक्रिया को पूर्ण करें.

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, नोटिस मिलने के बाद भी अगर उपभोक्ता निर्धारित अवधि में जवाब नहीं देते या एलपीजी कनेक्शन सरेंडर नहीं करते हैं तो संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा कनेक्शन को निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है. इससे गैस वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी. इसी बीच जिले में पीएनजी कनेक्शन लेने वालों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है. मध्य पूर्व में जारी तनाव और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बनी वैश्विक चिताओं के बीच पिछले तीन महीने में 35000 से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन लगाए गए हैं, हालांकि करीब 8000 उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिन्होंने स्मार्ट मीटर लगवा लिया है लेकिन अभी तक पीएनजी कनेक्शन चालू नहीं करवाया है.

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