झालावाड़ में अनियमितता पर 4 खाद विक्रेताओं को नोटिस, दो के लाइसेंस निरस्त

जिले में यूरिया की खपत ज्यादा है. फिलहाल विभाग के पास 4000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है.

Crowd at the fertilizer shop
खाद की दुकान पर भीड़ (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 2, 2025 at 3:19 PM IST

2 Min Read
झालावाड़: जिले में यूरिया व अन्य उर्वरकों की जमाखोरी को लेकर कृषि विभाग अलर्ट है. विभाग खाद विक्रेता दुकानों का निरीक्षण कर रहा है. जमाखोरी रोकने के लिए कृषि विभाग के कार्मिकों की मौजूदगी में सहकारी समितियां पर खाद बंटवाई जा रही है. विभागीय बड़े अधिकारी लगातार खाद की आपूर्ति व वितरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. कृषि अधिकारियों ने खाद दुकानों के निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर चार खाद्य विक्रेता दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस दिया और दो खाद विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त कर दिया.

कृषि अधिकारी चौथमल ने बताया कि इस वर्ष जिले में मानसून की बारिश अच्छी होने के कारण बुवाई का क्षेत्रफल बढ़ा. निर्धारित लक्ष्य 3 लाख 49 हजार हेक्टेयर की तुलना में 2 लाख 87 हजार हेक्टेयर पर बुवाई हो चुकी है. जिले में यूरिया की खपत ज्यादा है. फिलहाल उनके पास 4000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है.

कृषि अधिकारी चौथमल बोले (ETV Bharat Jhalawar)

कृषि अधिकारी चौथमल ने बताया कि जिले में यूरिया का वितरण कृषि विभाग की देखरेख में किया जा रहा है. यूरिया आपूर्ति कंपनियों के लगातार संपर्क में हैं. जिले में किसी भी तरह की जमाखोरी ना हो, इसलिए कई संयुक्त टीमें खाद दुकानों की मॉनिटरिंग कर रही है.

उन्होंने बताया कि जिले में निरीक्षण के दौरान मामूली अनियमितता पाए जाने पर चार खाद्य विक्रेताको कारण बताओ नोटिस दिया है. दो खाद विक्रेता-का लाइसेंस निरस्त कर दिया है. सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराना विभाग की पहली प्राथमिकता है.

