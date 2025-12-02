ETV Bharat / state

झालावाड़ में अनियमितता पर 4 खाद विक्रेताओं को नोटिस, दो के लाइसेंस निरस्त

झालावाड़: जिले में यूरिया व अन्य उर्वरकों की जमाखोरी को लेकर कृषि विभाग अलर्ट है. विभाग खाद विक्रेता दुकानों का निरीक्षण कर रहा है. जमाखोरी रोकने के लिए कृषि विभाग के कार्मिकों की मौजूदगी में सहकारी समितियां पर खाद बंटवाई जा रही है. विभागीय बड़े अधिकारी लगातार खाद की आपूर्ति व वितरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. कृषि अधिकारियों ने खाद दुकानों के निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर चार खाद्य विक्रेता दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस दिया और दो खाद विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त कर दिया.

कृषि अधिकारी चौथमल ने बताया कि इस वर्ष जिले में मानसून की बारिश अच्छी होने के कारण बुवाई का क्षेत्रफल बढ़ा. निर्धारित लक्ष्य 3 लाख 49 हजार हेक्टेयर की तुलना में 2 लाख 87 हजार हेक्टेयर पर बुवाई हो चुकी है. जिले में यूरिया की खपत ज्यादा है. फिलहाल उनके पास 4000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है.