ETV Bharat / state

कानपुर GSVM अस्पताल से गायब डॉक्टरों को भेजा गया नोटिस, खंगाला जा रहा रिकॉर्ड, डॉ. शाहीन मेडिकल कॉलेज में थी HOD

डॉ. शाहीन की तरह गायब डॉक्टरों को भेजा गया नोटिस. ( Photo Credit; ETV Bharat )