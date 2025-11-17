ETV Bharat / state

कानपुर GSVM अस्पताल से गायब डॉक्टरों को भेजा गया नोटिस, खंगाला जा रहा रिकॉर्ड, डॉ. शाहीन मेडिकल कॉलेज में थी HOD

मेडिकल कॉलेज में कुल 230 डॉक्टर कार्यरत हैं, जिनमें करीब 130 रेगुलर हैं और अन्य संविदा पर हैं. सभी की सूचना मांगी गई है.

डॉ. शाहीन की तरह गायब डॉक्टरों को भेजा गया नोटिस.
डॉ. शाहीन की तरह गायब डॉक्टरों को भेजा गया नोटिस. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : November 17, 2025 at 4:45 PM IST

Updated : November 17, 2025 at 4:59 PM IST

कानपुर : गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज (GSVM) के प्रशासनिक अफसर भले ये दावा कर रहे हों कि कॉलेज से आतंकी डॉ. शाहीन शाहीदा का किस्सा खत्म हो गया. पर अभी डॉ. शाहीन के मामले में लगातार एटीएस, इंटेलिजेंस व कमिश्नरेट पुलिस की कार्रवाई जारी है. अब ऐसे डॉक्टर्स का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, जो डॉ. शाहीन की तर्ज पर लंबे समय से गायब हैं. ऐसे सभी डॉक्टर्स को नोटिस भेजने के साथ ही शासन को सूचना दी गयी है.

इसी तरह जम्मू-कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों के डॉक्टर्स का ब्योरा भी तलब किया गया है. यही नहीं, रेगुलर के अलावा संविदा पर काम करने वाले डॉक्टर्स की भी पूरी जानकारी जुटाई गयी है. प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डॉ. संजय काला ने बताया, मेडिकल कॉलेज में कुल 230 डॉक्टर कार्यरत हैं, जिनमें करीब 130 रेगुलर हैं और अन्य संविदा पर हैं. सभी से सूचना मांगी गई है.

लंबे समय से गायब डॉक्टरों का खंगाला जा रही रिकॉर्ड. (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें, दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉ. शाहीन यहां के फार्माकोलॉजी विभाग की विभागाध्‍यक्ष (HOD) रह चुकी है. डॉ. शाहीन दिसंबर 2013 में अपना कार्यभार सौंपकर अवकाश पर गई थी, लेकिन फिर नहीं लौटी. 8 साल बाद 2021 में उसे बर्खास्‍त कर दिया गया था.

डॉ. संजय काला ने बताया, रोजाना बायोमीट्रिक अटेंडेंस को भी चेक किया जा रहा है. डॉ. संजय काला ने बताया, साल 2013 से लेकर 2021 तक छह ऐसे डॉक्टर्स थे. जिन्हें लंबे समय तक नदारद रहने पर शासन से बर्खास्त किया जा चुका है.

जिस दिन से डॉ. शाहीन का मामला सामने आया है, तब से लगातार प्रबंधन द्वारा जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग किया जा रहा है. सभी डॉक्टर्स को भी बताया गया है, इस मामले में वो अगर कोई जानकारी है तो प्राचार्य को दे सकते हैं.

डॉ. संजय काला, प्राचार्य

अधिकतर विभागों में सन्नाटा पसरा : GSVM मेडिकल कॉलेज में आतंकी डॉ. शाहीन का मामला सामने आने के बाद से दहशत का माहौल है. यहां के अधिकतर विभागों में सन्नाटा पसरा है. डॉक्टर्स दबी जुबां में डॉ. शाहीन के मामले की चर्चा कर रहे हैं. सीधे तौर पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है.

