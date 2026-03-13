UP के 58 मदरसों में मिनी ITI को लेकर नोटिस, तीन ट्रेड पर विवाद; शिक्षक संगठन नाराज
इस मामले पर मदरसा मिनी ITI की निदेशक अंजना सिरोही ने कहा कि नोटिस जारी करने में कोई शर्त या गलती नहीं है.
लखनऊ: मदरसा शिक्षा परिषद ने प्रदेश के 58 मदरसों को नोटिस जारी किया है. नोटिस में कहा गया है कि जिन मदरसों में मिनी ITI के तीन से कम ट्रेड संचालित हो रहे हैं, उनकी मान्यता रद्द क्यों न की जाए? नोटिस से मदरसा प्रबंधन और शिक्षक संगठनों में नाराजगी है.
मदरसा मिनी ITI की निदेशक अंजना सिरोही ने कहा कि नोटिस जारी करने में कोई शर्त या गलती नहीं है और सब कुछ नियमों के अनुसार किया गया है. वहीं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक अंकित अग्रवाल ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया.
शिक्षक संगठनों का आरोप: मिनी ITI शिक्षक संगठन की अध्यक्ष सुफियान बानो का आरोप है कि निदेशक द्वारा जारी नोटिस का स्वर धमकी भरा है. शासन के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिन मदरसों में तीन ट्रेड नहीं चल रहे हैं, उन्हें मानक के अनुरूप जल्द शुरू करने के निर्देश दिए जाएं, लेकिन परिषद ने नोटिस में मान्यता रद्द करने की चेतावनी देकर संस्थानों को डराने का प्रयास किया है.
उन्होंने कहा कि नोटिस में लिखा गया है कि क्यों न आपकी मदरसा मिनी ITI की मान्यता रद्द कर दी जाए? इससे साफ है कि मदरसों पर दबाव बनाया जा रहा है. शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह कार्रवाई भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण है.
मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से जारी नोटिस का पैटर्न लगभग सभी 58 मदरसों के लिए एक जैसा ही है. उदाहरण के तौर पर बाराबंकी के मदरसा जामिया नूरूल उलूम मिनी ITI जैदपुर को भेजे गए नोटिस में भी यही भाषा इस्तेमाल की गई है.
बैठक में क्या हुआ था: प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की अध्यक्षता में 10 फरवरी 2026 को मदरसा मिनी ITI योजना की अनुश्रवण समिति की बैठक हुई थी. इस बैठक में प्रदेश के 140 मान्यता प्राप्त मदरसों में स्थापित मिनी ITI की स्थिति की समीक्षा की गई.
बैठक में बताया गया कि 126 मदरसों में प्रशिक्षण संचालित हो रहा है. इनमें 68 संस्थानों में तीन ट्रेड, 41 में दो ट्रेड और 13 संस्थानों में केवल एक ट्रेड के आधार पर प्रशिक्षण चल रहा है. इसके अलावा एक मदरसा ऐसा पाया गया जहां कोई ट्रेड संचालित नहीं हो रहा है, जबकि वहां लिपिक कार्यरत है.
दो मदरसे ऐसे भी मिले जहां कोई ट्रेड संचालित नहीं है. 14 मदरसों में मिनी ITI बंद पाए गए. समिति ने तय किया कि जिन मदरसों में दो और एक ट्रेड संचालित हैं, वहां प्रशिक्षण गतिविधियां बाधित न हों. इसके लिए कार्मिकों के वेतन और मानदेय के भुगतान के लिए बजट जारी करने का निर्देश दिया गया.
जिन संस्थानों में कोई ट्रेड संचालित नहीं है या संस्थान बंद हैं, उन्हें नोटिस जारी कर अनुदान रोकने या मान्यता रद्द करने की कार्रवाई करने को कहा गया.
बैठक के कार्यवृत्त के बिंदु संख्या 6 में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जिन मदरसा मिनी ITI में तीन से कम ट्रेड संचालित हो रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी कर निर्धारित मानकों के अनुरूप यथाशीघ्र तीन ट्रेड का संचालन सुनिश्चित कराया जाए.
इसी निर्देश के आधार पर मदरसा मिनी ITI की निदेशक अंजना सिरोही की ओर से 58 मदरसों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
