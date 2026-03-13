ETV Bharat / state

UP के 58 मदरसों में मिनी ITI को लेकर नोटिस, तीन ट्रेड पर विवाद; शिक्षक संगठन नाराज

UP के 58 मदरसों में मिनी ITI को लेकर नोटिस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मदरसा शिक्षा परिषद ने प्रदेश के 58 मदरसों को नोटिस जारी किया है. नोटिस में कहा गया है कि जिन मदरसों में मिनी ITI के तीन से कम ट्रेड संचालित हो रहे हैं, उनकी मान्यता रद्द क्यों न की जाए? नोटिस से मदरसा प्रबंधन और शिक्षक संगठनों में नाराजगी है. मदरसा मिनी ITI की निदेशक अंजना सिरोही ने कहा कि नोटिस जारी करने में कोई शर्त या गलती नहीं है और सब कुछ नियमों के अनुसार किया गया है. वहीं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक अंकित अग्रवाल ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया. नोटिस पर शिक्षक संगठन नाराज. (Video Credit: ETV Bharat) शिक्षक संगठनों का आरोप: मिनी ITI शिक्षक संगठन की अध्यक्ष सुफियान बानो का आरोप है कि निदेशक द्वारा जारी नोटिस का स्वर धमकी भरा है. शासन के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिन मदरसों में तीन ट्रेड नहीं चल रहे हैं, उन्हें मानक के अनुरूप जल्द शुरू करने के निर्देश दिए जाएं, लेकिन परिषद ने नोटिस में मान्यता रद्द करने की चेतावनी देकर संस्थानों को डराने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि नोटिस में लिखा गया है कि क्यों न आपकी मदरसा मिनी ITI की मान्यता रद्द कर दी जाए? इससे साफ है कि मदरसों पर दबाव बनाया जा रहा है. शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह कार्रवाई भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण है. मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से जारी नोटिस का पैटर्न लगभग सभी 58 मदरसों के लिए एक जैसा ही है. उदाहरण के तौर पर बाराबंकी के मदरसा जामिया नूरूल उलूम मिनी ITI जैदपुर को भेजे गए नोटिस में भी यही भाषा इस्तेमाल की गई है.