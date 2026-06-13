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फरीदाबाद में 3000 आशियानों पर संकट के बादल, नोटिस चिपकाने के बाद रात भर जाग रहे लोग, बोले- "कहां जाएंगे हम"?

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में एक बार फिर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर हजारों परिवारों की चिंता बढ़ गई है. नेहरू कॉलोनी में हुई बड़ी तोड़फोड़ के बाद अब दीपावली कॉलोनी के लोगों के घरों के बाहर नोटिस चस्पा किए गए हैं. नोटिस में अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. इसके बाद कॉलोनी में डर और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है.

तोड़फोड़ की होगी कार्रवाई : नेहरू कॉलोनी में हाल ही में हुई भारी तोड़फोड़ के बाद अब प्रशासन का पीला पंजा अन्य कॉलोनियों की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है. इसी कड़ी में दीपावली कॉलोनी में घरों के बाहर नोटिस लगाए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं. नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन, पार्क, स्कूल की जमीन या अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही ये भी कहा गया है कि यदि कॉलोनी नियमों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त नहीं है तो वहां भी तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा सकती है.

फरीदाबाद में 3000 आशियानों पर संकट के बादल (ETV Bharat)

सुरक्षित जगहों पर सामान ले जाने की सलाह : प्रशासन ने लोगों को समय रहते अपना सामान सुरक्षित स्थान पर ले जाने की सलाह दी है. नोटिस में ये भी उल्लेख किया गया है कि कार्रवाई के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की स्वयं होगी. इन नोटिसों के बाद दीपावली कॉलोनी और आसपास के कॉलोनी में रहने वाले करीब 3000 परिवारों के सामने अपने आशियाने को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है. इनमें से कई परिवार पिछले 30 से 35 वर्षों से यहां रह रहे हैं और अब उन्हें अपने घर उजड़ने का डर सता रहा है.

"घर खाली करने के लिए कहा गया" : वहीं ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान स्थानीय युवक नवीन ने बताया कि हमारी कॉलोनी में घर के बाहर सरकार की तरफ से नोटिस चिपकाया गया था और उसमें घर खाली करने के लिए कहा गया है, ऐसे में हम घर खाली कैसे कर दें. हमारे पिताजी ने एक-एक पैसे जोड़कर यहां अपना मकान बनाया और हम लगभग 20 साल से रह रहे हैं और हाउस टैक्स, बिजली बिल, सारी चीज हम समय पर भर रहे हैं. इसके अलावा हमारे पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड भी है और हर इलेक्शन में हम लोग वोट भी डालते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अब सरकार हमारे सर के ऊपर से छत छीनने में लगी है और ऐसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे. हमने कई नेताओं से, मंत्रियों से भी मुलाकात की है उनकी ओर से आश्वासन मिल रहा है कि तोड़फोड़ नहीं होने देंगे लेकिन आश्वासन तो नेहरू कॉलोनी में भी लोगों को मिला था उसके बावजूद भी नेहरू कॉलोनी को तोड़ दिया गया. हम अब आगे कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन इन दिनों सिविल कोर्ट की छुट्टियां चल रही है ऐसे में हम करें तो क्या करें. कुछ भी हो जाए हम अपना मकान खाली नहीं करेंगे. चाहे इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना जाना पड़े.

फरीदाबाद में घरों के बाहर नोटिस से लोग परेशान (ETV Bharat)

"मकान खाली नहीं करेंगे": इसके अलावा स्थानीय बुजुर्ग गोपाल ने बताया कि मैं भी यहां पर लगभग 20-25 साल से रह रहा हूं और हमारे यहां पर 6 फैमिली रह रही है और हमारे पास सारे डाक्यूमेंट्स है. लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से आदेश आया है कि घर खाली कर दो. ऐसे में हम घर कैसे खाली कर दें. इस उम्र में अपने परिवार को लेकर हम कहां जाएं, जबकि सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, घर के कागज हैं, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड हैं, बिजली बिल हम भरते हैं, ऐसे में हम अपना घर कैसे खाली कर दें, कुछ भी हो जाए हम अपना मकान खाली नहीं करेंगे.



कहां जाएंगे ? : वहीं स्थानीय बुजुर्ग महिला लीला देवी ने बताया कि मैं मूल रूप से बिहार की रहने वाली हूं और यहां पर पिछले 35 सालों से अपना घर बना कर रह रही हूं. लेकिन जब से नोटिस मिला है तब से हमारे घर में खाना नहीं बना है. घर में पूरा परिवार बैठा है. कोई ड्यूटी नहीं जा रहा है, उनको डर सता रहा है कहीं हम ड्यूटी चले गए और हमारे पीठ पीछे कहीं मकान तोड़ ना दें. मैं बुजुर्ग हो चुकी है और इस उम्र में मैं कहां जाऊंगी. मैं प्रशासन से अपील करती हूं कि मेरे घर को ना तोड़ा जाए, हमने मेहनत की कमाई से अपना घर बनाया है.