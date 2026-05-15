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BHU में प्रदर्शन पर शिक्षकों को जारी हुआ नोटिस, 18 मई तक देना होगा जवाब

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1 अप्रैल को डेढ़ सौ शिक्षकों ने केंद्रीय कार्यालय में कुलपति से मिलने की मांग रखते हुए देर रात तक हंगामा किया था. जिसके बाद अब मामले में जांच के लिए गठित की गई कमेटी ने शिक्षकों को सुनवाई के लिए 18 मई तक का मौका दिया है. पहले 11 मई तक शिक्षकों को सुनवाई के लिए बुलाया गया था, लेकिन बहुत से शिक्षक पहुंच नहीं पाए, इसके बाद 18 मई की तिथि घोषित की गई है.

इस मामले में शिक्षकों की कुलपति से मुलाकात करने की मांग थी और 1 अप्रैल को यहां बड़ी संख्या में शिक्षकों ने देर रात तक यहीं डेरा डाले रखा था. जिसके बाद कमेटी ने इस प्रकरण में जांच शुरू की है. चार सदस्यों की एक विशेष टीम बनाई गई है, जिसमें प्रो. एस लखोटिया, प्रो. एमपी अहिरवार, प्रो. आनंद चौधरी और डिप्टी रजिस्ट्रार रंजीत सदियाल शामिल हैं. कमेटी ने 25 शिक्षकों को नोटिस देकर 11 मई तक अपना पक्ष रखने के लिए 3:00 बजे तक का वक्त दिया था, लेकिन यह वक्त पूरा होने के बाद अब शिक्षकों को फिर से 18 मई तक का समय दिया गया है.