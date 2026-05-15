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BHU में प्रदर्शन पर शिक्षकों को जारी हुआ नोटिस, 18 मई तक देना होगा जवाब

पहले 11 मई तक सुनवाई के लिए बुलाया गया था, अब बढ़ाई गई डेट.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय.
काशी हिंदू विश्वविद्यालय. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 6:45 PM IST

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वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1 अप्रैल को डेढ़ सौ शिक्षकों ने केंद्रीय कार्यालय में कुलपति से मिलने की मांग रखते हुए देर रात तक हंगामा किया था. जिसके बाद अब मामले में जांच के लिए गठित की गई कमेटी ने शिक्षकों को सुनवाई के लिए 18 मई तक का मौका दिया है. पहले 11 मई तक शिक्षकों को सुनवाई के लिए बुलाया गया था, लेकिन बहुत से शिक्षक पहुंच नहीं पाए, इसके बाद 18 मई की तिथि घोषित की गई है.

इस मामले में शिक्षकों की कुलपति से मुलाकात करने की मांग थी और 1 अप्रैल को यहां बड़ी संख्या में शिक्षकों ने देर रात तक यहीं डेरा डाले रखा था. जिसके बाद कमेटी ने इस प्रकरण में जांच शुरू की है. चार सदस्यों की एक विशेष टीम बनाई गई है, जिसमें प्रो. एस लखोटिया, प्रो. एमपी अहिरवार, प्रो. आनंद चौधरी और डिप्टी रजिस्ट्रार रंजीत सदियाल शामिल हैं. कमेटी ने 25 शिक्षकों को नोटिस देकर 11 मई तक अपना पक्ष रखने के लिए 3:00 बजे तक का वक्त दिया था, लेकिन यह वक्त पूरा होने के बाद अब शिक्षकों को फिर से 18 मई तक का समय दिया गया है.

इस बारे में सदस्य एमपी अहिरवार का कहना है कि प्रकरण की जांच की जा रही है, जो भी होगा वह सभी पक्षों की बातों को सुनने के बाद निर्धारित किया जाएगा. हालांकि शिक्षकों ने सुनवाई में जाने के स्थान पर डिप्टी रजिस्ट्रार को ज्ञापन देकर कमेटी के गठन की आधिकारिक सूचना और आरोपी के बारे में जानकारी न होने की बात बताई है. कमेटी की तरफ से अब शिक्षकों को अगला नोटिस भेजा गया है. जिसमें पांच बिंदुओं पर आरोप की जानकारी दी गई है. शिक्षकों ने बीएचयू एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा गठित ग्रीवेंस कमेटी की गोपनीयता भंग होने सहित इंक्रीमेंट और पूर्व सेवा गणना, पीएफ और डीएसीपी जैसे बिंदुओं पर अपना विरोध जताया था और कुलपति से मिलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था. जिसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है.

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