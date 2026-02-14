ETV Bharat / state

छात्रा पर स्ट्रीट डॉग्स का हमल के मामला, स्कूल प्रशासन को सुरक्षा चूक पर नोटिस

बालिका पर स्ट्रीट डॉग्स हमले का मामला बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने विधानसभा में उठाया था. इसके बाद प्रशासन हरकत में आया.‎

street dogs attack case
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (Etv Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 8:50 PM IST

बूंदी: तालेड़ा स्थित राजकीय विवेकानंद मॉडल स्कूल परिसर में छात्रा पर स्ट्रीट डॉग्स के हमले के मामले में प्रशासन ने कदम उठाए हैं. घटना के बाद जिला प्रशासन ने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए हैं. सुरक्षा संबंधी ढिलाई बरतने पर स्कूल प्रशासन को नोटिस दिया गया है, जबकि सुरक्षा गार्ड को बदल दिया गया. शिक्षा विभाग ने तीन सदस्यीय टीम गठित की है. तालेड़ा उपखंड अधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर छात्रा से मुलाकात की और चिकित्सकों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए.

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अर्चना शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विद्यालय की चारदीवारी होने के बावजूद वर्षा जल निकासी के लिए बनाई गई दीवार में एक छेद से स्ट्रीट डॉग्स परिसर में प्रवेश कर गए. स्थानीय सहयोग से स्ट्रीट डॉग्स को परिसर से हटा दिया गया है. इधर, जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस संबंध में जारी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा.

पढ़ें: छात्रा पर स्ट्रीट डॉग्स के हमले का मामला: बूंदी विधायक ने विधानसभा में उठाया मामला, जांच समिति गठित

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूल में वर्षा जल निकासी के सभी खुले स्थानों को लोहे की मजबूत जालियों से बंद कर दिया गया है. अवकाश एवं मध्यांतर के दौरान प्राथमिक और प्री-प्राइमरी विद्यार्थियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए पीटीआई, शिक्षकों की अनिवार्य ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है. विद्यालय परिसर की समग्र सुरक्षा का विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं. इस बीच काम में ढिलाई बरतने पर विद्यालय प्रशासन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. ड्यूटी में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित सुरक्षा गार्ड को बदल दिया गया है.

