ETV Bharat / state

छात्रा पर स्ट्रीट डॉग्स का हमल के मामला, स्कूल प्रशासन को सुरक्षा चूक पर नोटिस

बूंदी: तालेड़ा स्थित राजकीय विवेकानंद मॉडल स्कूल परिसर में छात्रा पर स्ट्रीट डॉग्स के हमले के मामले में प्रशासन ने कदम उठाए हैं. घटना के बाद जिला प्रशासन ने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए हैं. सुरक्षा संबंधी ढिलाई बरतने पर स्कूल प्रशासन को नोटिस दिया गया है, जबकि सुरक्षा गार्ड को बदल दिया गया. शिक्षा विभाग ने तीन सदस्यीय टीम गठित की है. तालेड़ा उपखंड अधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर छात्रा से मुलाकात की और चिकित्सकों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए.

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अर्चना शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विद्यालय की चारदीवारी होने के बावजूद वर्षा जल निकासी के लिए बनाई गई दीवार में एक छेद से स्ट्रीट डॉग्स परिसर में प्रवेश कर गए. स्थानीय सहयोग से स्ट्रीट डॉग्स को परिसर से हटा दिया गया है. इधर, जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस संबंध में जारी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा.