दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में मिली जमानत रद्द करने की मांग पर सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी
एसीबी ने राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल कोर्ट के तीन सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें सत्येंद्र जैन को जमानत दी गई. पढ़ें खबर..
Published : November 27, 2026 at 5:26 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को उन्हें नोटिस जारी किया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए जैन से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई अब 22 दिसंबर को होगी.
एसीबी ने राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल कोर्ट के तीन सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सत्येंद्र जैन को जमानत दी गई थी. निचली अदालत ने जमानत देते समय जांच एजेंसी की आलोचना करते हुए कहा था कि प्राथमिकी दर्ज होने के 27 महीने बाद जैन को अचानक और जल्दबाजी में गिरफ्तार किया गया. हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में एसीबी ने दलील दी है कि ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि एक ही आपराधिक साजिश में अलग-अलग आरोपियों की भूमिकाएं भिन्न थीं. एजेंसी का आरोप है कि जैन ने मंत्री रहते हुए नीतिगत और प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण फैसले और मंजूरियां दी थीं. एसीबी ने इसे जनता के धन और बुनियादी ढांचे से जुड़ा एक गंभीर आर्थिक अपराध बताते हुए जमानत निरस्त करने का आग्रह किया है.
गौरतलब है कि, दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के आधुनिकीकरण से जुड़े टेंडर में कथित अनियमितताओं के आरोप में एसीबी ने 18 अगस्त को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी का आरोप है कि एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तों में हेरफेर किया गया था.
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