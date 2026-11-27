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दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में मिली जमानत रद्द करने की मांग पर सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को उन्हें नोटिस जारी किया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए जैन से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई अब 22 दिसंबर को होगी.