टेरर फंडिंग के आरोपी इंजीनियर रशीद की संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति देने की मांग पर NIA को नोटिस जारी

एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने नोटिस जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर होगी.

इंजीनियर रशीद
इंजीनियर रशीद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 18, 2025 at 3:07 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद इंजीनियर रशीद को आगामी संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए को नोटिस जारी किया है. एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को करने का आदेश दिया. दरअसल, संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर में शुरू हो रहा है. इससे पहले कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को सितंबर में हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी थी.

कोर्ट ने रशीद को 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी. इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की थी. उनको को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च, 2022 को इंजीनियर रशीद के अलावा हाफिज सईद , सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.

एनआईए के मुताबिक, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले और हिंसा को अंजाम दिया. 1993 में अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस की स्थापना की गई.

PATIALA HOUSE COURT
ENGINEER RASHID
एनआईए को पटियाला हाउस कोर्ट नोटिस
PATIALA HOUSE COURT NOTICE TO NIA

