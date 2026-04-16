ETV Bharat / state

महुआ मोइत्रा के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया नोटिस, वाराणसी में गंगा नदी पर इफ्तार पार्टी गिरफ़्तारियों पर किया था ट्वीट

गंगा नदी पर इफ्तार के मामले में ट्वीट करने को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी.

महुआ मोइत्रा के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया नोटिस
महुआ मोइत्रा के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया नोटिस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 16, 2026 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के ख़िलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है. साकेत कोर्ट ने वाराणसी में गंगा नदी पर इफ्तार के मामले में ट्वीट करने को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया.

एडिशनल सेशंस जज सोनू अग्निहोत्री ने अब इस मामले की सुनवाई 16 मई को करने का आदेश दिया है. याचिका राम प्रवेश दुबे ने दायर किया है. याचिकाकर्ता फाइनल ईयर लॉ का छात्र है. इसके पहले याचिकाकर्ता ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 30 मार्च को याचिका खारिज कर दिया था जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1), 197(1), 299 और 353(1)(बी) के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि महुआ मोइत्रा के 19 मार्च के ट्वीट से उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगी है. महुआ मोइत्रा का ट्वीट जानबूझकर और सांप्रदायिक माहौल खराब करने के उद्देश्य से पोस्ट किया गया थाय इस ट्वीट का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भावना भड़काना था.

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि शिकायत पर आगे बढ़ने का कोई कारण समझ में नहीं आता है. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा था कि इस बात के कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आरोपी के बयान से समाज के किसी तबके में सद्भाव बिगड़ा हो या किसी समुदाय के खिलाफ भावना भड़काई गयी हो.

ये भी पढ़ें:

  1. TMC सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति देने का लोकपाल का आदेश निरस्त
  2. पैसे लेकर लेकर सवाल पूछने का मामला: महुआ मोइत्रा पर केस चलाने के लिए जरूरी अनुमति पर फैसले के लिए दो महीने का मिला समय

TAGGED:

MAHUA MOITRA VARANASI IFTAR
VARANASI GANGA CRUISE IFTAAR PARTY
GANGA IFTAR PARTY CONTROVERSY
महुआ मोइत्रा
MAHUA MOITRA VARANASI IFTAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.