उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सजा बढ़ाने की मांग पर कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में पीड़िता के पीड़िता की हिरासत में मौत के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को बढ़ाने की रेप पीड़िता की मांग पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर और दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया. जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने यह नोटिस जारी किया.

दरअसल, रेप पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कुलदीप सिंह की सजा को बढ़ाने की मांग की है. वहीं कुलदीप सेंगर ने भी ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली दस साल की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले में 16 दिसंबर, 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी. तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. तीस हजारी कोर्ट ने सभी सातों आरोपियों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी.

गौरतलब है कि रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी. 4 जून, 2017 को रेप पीड़िता ने जब कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था. रेप पीड़िता के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में लड़की के पिता की मौत हो गई थी. बता दें कि, 20 दिसंबर 2019 को पीड़िता से रेप के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. साथ ही जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था. तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.