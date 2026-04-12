ETV Bharat / state

हरियाणा का 'गालीबाज'सिंगर! मासूम शर्मा ने मंच से दी गालियां, दून पुलिस ने भेजा नोटिस

हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को पुलिस ने नोटिस भेजा. ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: दयानंद एंग्लो-वैदिक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज (डीएवी पीजी कॉलेज) देहरादून के छात्र संघ सप्ताह समारोह में हरियाणा गायक मासूम शर्मा और अजय हुड्डा ने अपनी प्रस्तुति दी. लेकिन इस दौरान माहौल तब बदल गया जब मासूम शर्मा ने मंच से ही गालियां देनी शुरू कर दी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजा है. उधर, वीडियो वायरल होने के बाद मासूम शर्मा ने वीडियो जारी कर माफी भी मांगी है. डीएवी पीजी कॉलेज में 11 अप्रैल शनिवार को छात्र संघ समारोह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा और अजय हुड्डा प्रस्तुति देने पहुंचे. कार्यक्रम में सीएम धामी ने भी शिरकत की. लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से जाने के बाद मासूम शर्मा ने मंच पर गाली गलौज शुरू कर दी. आपत्तिजनक शब्द बोलने पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारी, स्टाफ और मौजूद छात्र छात्राएं भी असहज हो गए. साथ ही गायक मासूम शर्मा जिस समय मंच से गाली दे रहे थे, उस दौरान खानपुर विधायक उमेश शर्मा भी मौजूद थे. विधायक ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वे नहीं रुके. अब मासूम शर्मा के मंच से गाली देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसके बाद मासूम शर्मा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सफाई देते हुए माफी मांगी है. उन्होंने कहा, पिछले कुछ समय से एक संदिग्ध व्यक्ति उन्हें परेशान कर रहा है. उसी तनाव का असर मंच पर दिखाई दिया. यदि मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो इसके लिए माफी मांगता हूं.

-मासूम शर्मा, हरियाणवी सिंगर-