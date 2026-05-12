न्यू आगरा थाना परिसर में पेड़ काटना पुलिस पर पड़ा भारी; SO सहित 5 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी
DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने तत्कालीन SO समेत 5 पुलिसकर्मियों को प्रतिकूल प्रविष्टि का नोटिस जारी किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 10:01 AM IST
आगरा: न्यू आगरा थाना में 27 मार्च की रात पाकड़ का पेड़ काटना अब पुलिसकर्मियों के गले की फांस बन गया है. DCP पूर्वी अभिषेक अग्रवाल ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में तत्कालीन SO योगेश कुमार समेत 5 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया.
DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने सोमवार देर रात तत्कालीन SO समेत 5 पुलिसकर्मियों को प्रतिकूल प्रविष्टि का नोटिस जारी किया है. इससे पुलिस महकमे में खलबली मच गई है. ऐसा इसलिए क्योंकि पाकड़ का पेड़ काटने पर मचे हंगामा के बीच पुलिस ने गुपचुप दो मजदूरों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया था.
DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि कार्रवाई के लिए तत्कालीन SO न्यू आगरा योगेश कुमार, दरोगा सोनू कुमार, दरोगा गंधर्व सिंह, मुख्य आरक्षी कपिल कुमार और आरक्षी शीलू कुमार को नोटिस जारी किया है. न्यू आगरा थाना में पाकड़ का पेड़ काटे जाने को लेकर हंगामा हुआ.
कई पर्यावरणविद ने इस पर आपत्ति जताई तो पुलिस महकमे में खलबली मच गई. तत्काल पाकड़ का पेड़ काटने के मामले में गुपचुप मुकदमा भी लिखा गया, जिसमें दो मजदूरों को आरोपित बनाया था. उनके बयानों में लिखा गया कि उन्हें तो पेड़ छांटने के लिए बुलाया था. अनपढ़ होने की वजह से पेड़ ही काट दिया. इस मुकदमे की विवेचना क्राइम ब्रांच ट्रांसफर कर दी गई है.
प्रतिकूल प्रविष्टि पर छिन जाता है चार्ज: दरोगा और इंस्पेक्टर प्रतिकूल प्रविष्टि से बहुत घबराते हैं, क्योंकि एक प्रतिकूल प्रविष्टि मिलते ही थाने का चार्ज छिन जाता है. 6 महीने तक नया चार्ज नहीं मिल सकता है. इसलिए, अब किसी भी दरोगा या इंस्पेक्टर को यह पता चल जाए कि प्रतिकूल प्रविष्टि मिल सकती है, इस आशंका मात्र पर थाना प्रभारी और प्रभारी निरीक्षक एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं.
क्या है पूरा मामला: पुलिस के मुताबिक, 27 मार्च 2026 की रात न्यू आगरा थाना परिसर में पाकड़ पेड़ काटा गया था. पुलिस ने मजदूर लगाकर पेड़ कटवाया था. इसका वीडियो वायरल हुआ, जिसमें तत्कालीन SO योगेश कुमार समेत कई पुलिसकर्मी मौके पर थे. वीडियो में मजदूर पेड़ काटकर लकड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में भर रहे थे. जबकि, पेड़ काटना तो दूर छंटाई के लिए भी अनुमति की जरूरत पड़ती है.
पेड़ काटने की पटकथा मार्च में लिखी गई थी. GD में तस्करा डाला गया कि रात को बारिश हुई थी. पेड़ की एक टहनी थाने की बिल्डिंग पर टूटकर गिरी, जिससे बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई. तत्कालीन SO न्यू आगरा योगेश कुमार ने प्रारंभिक जांच में जो बयान दिया वह चर्चा का विषय बना हुआ है. SO योगेश कुमार ने बयान में कहा कि पाकड़ के पेड़ का एक बड़ा तना सड़क की तरफ झुक रहा था. बिजली के तारों से छू रहा था, जिससे करंट प्रभावित हो रहा था.
न्यू आगरा के SO योगेश कुमार ने अपने बयान में कहा कि तत्कालीन डिवीजन चौकी इंचार्ज सोनू कुमार और बीट आरक्षी कपिल कुमार को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे. 28 मार्च की सुबह थाना आए तो पेड़ कटा मिला था. पेड़ की लकड़ी सुरक्षित रखवाई गई है.
उसे बेचकर पैसा सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा. मजे की बात यह है कि न्यू आगरा थाना के बाहर बिजली के तार नहीं हैं. टोरंट ने बिजली की लाइनें कई साल पहले ही अंडर ग्राउंड कर दी थीं. जो दो-चार तार हैं, वह भी CCTV, डिश केबल और इंटरनेट के हैं. इतना ही नहीं, यह तार थाने की चाहरदीवारी से काफी दूर हैं. पेड़ के पुराने फोटो भी लोगों के पास हैं.
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