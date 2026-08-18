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दिल्ली दंगों के दौरान अंकित शर्मा की हत्या के दोषी जावेद की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी जावेद की याचिका पर सुनवाई,अगली सुनवाई 2 दिसंबर को

अंकित शर्मा की हत्या के दोषी जावेद की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी
अंकित शर्मा की हत्या के दोषी जावेद की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 18, 2026 at 4:33 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा को चुनौती देने वाली जावेद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मधु जैन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

इस मामले में दोषी करार दिए गए दो लोगों नाजिम और कासिम की सजा को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में लंबित है. दोनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों की सजा को निलंबित करने की मांग पर सुनवाई करते हुए संबंधित जेल अधिकारी से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. सजा के निलंबन पर 2 दिसंबर को सुनवाई होगी.

बता दें कड़कड़डूमा कोर्ट ने अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया था. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने इस मामले के छह आरोपियों को बरी करने का भी आदेश दिया था. कोर्ट ने इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा जिन आरोपियों को दोषी करार दिया उनमें नाजिम, कासिम, अनस और जावेद शामिल हैं. कोर्ट ने जिन आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया उनमें हसीन ऊर्फ मुल्लाजी ऊर्फ सलमान, समीर खान, फिरोज, जावेद, गुल्फाम, शोएब आलम ऊर्फ बॉबी और मुंतजिम ऊर्फ मुसा शामिल हैं.

बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने 3 जून 2020 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था. क्राईम ब्रांच की चार्जशीट में कहा गया कि 24 और 25 फरवरी 2020 को ताहिर हुसैन ने अपने घर और चांद बाग पुलिया के पास मस्जिद से भीड़ का नेतृत्व किया और उसे सांप्रदायिक रुप दिया. चार्जशीट में कहा गया था कि अंकित शर्मा हत्या के लिए साजिश रची गई थी. अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के नेतृत्व में भीड़ ने खास रुप से टारगेट किया. खजूरी खास इलाके में ताहिर हुसैन के घर के बाहर वारदात हुई. शर्मा की हत्‍या के बाद भीड़ ने एक नाले में लाश फेंक दी.

पुलिस के मुताबिक कुछ लोग लाश नाले में फेंक रहे थे. अंकित शर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्‍टरों ने पाया था कि तेज धार वाले हथियार से 51 वार के निशान हैं. ताहिर ने ही चांद बाग इलाके में भीड़ को उकसाया. चार्जशीट में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया है. दिल्ली पुलिस ने अंकित के पिता के बयान पर ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया है.ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 365, 201 और धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. उसके छत से काफी मात्रा में हिंसा में इस्तेमाल किए गए सामान बरामद किए गए. बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब दो सौ लोग घायल हो गए थे.

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