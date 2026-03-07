ETV Bharat / state

एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के इंचार्ज मनीष शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मनीष शर्मा को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने के बाद ही कोई भी आदेश जारी करेंगे. मनीष शर्मा यूथ कांग्रेस के इंचार्ज हैं. सुनवाई के दौरान मनीष शर्मा की ओर से पेश वकील संजय घोष ने कहा कि इस मामले में यूथ कांग्रेस के नौ कार्यकर्ताओं को जमानत मिल चुकी है. इसके अलावा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी जमानत मिल चुकी है. घोष ने कहा कि मनीष शर्मा के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है.

नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के इंचार्ज मनीष शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने अग्रिम जमानत याचिका पर 9 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया.

बता दें कि आज ही मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कांग्रेस कार्यकर्ता सिद्धार्थ अवधूत को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान सिद्धार्थ अवधूत की ओर से पेश वकील नंदिता राव ने कहा कि याचिकाकर्ता की भूमिका दूसरे सह-आरोपियों से अलग है. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध किया था. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि जमानत याचिका पहले भी खारिज की जा चुकी है और वो दूसरे सह-आरोपियों को मिली जमानत को आधार नहीं बना सकता है. तब नंदिता राव ने कहा कि अवधूत के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है. उसके भागने का भी डर नहीं है और समाज में उसकी जड़ें गहरी हैं.

बता दें कि सिद्धार्थ अवधूत को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा पहनी गई टी-शर्ट को डिज़ाइन करने और प्रिंट करवाने में सिद्धार्थ अवधूत की मुख्य भूमिका थी. बता दें कि 2 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में यूथ कांग्रेस के नौ कार्यकर्ताओं को जमानत दी थी. मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को दिल्ली पुलिस ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर नौ कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया था.

इस मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को 28 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिली थी. 28 फरवरी को ही सेशंस कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 मार्च को चिब को जमानत पर लगी रोक को हटा दिया था. इस मामले में यूथ कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को 24 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिल चुकी है.

