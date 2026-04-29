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दिल्ली आबकारी घोटालाः मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी सर्वेश मिश्रा की ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही की मांग पर CBI को नोटिस

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 4 मई को करने का आदेश दिया.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (दिल्ली हाईकोर्ट)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 29, 2026 at 8:14 PM IST

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नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले के आरोपी सर्वेश मिश्रा की ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही शुरू करने की मांग पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 4 मई को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान सर्वेश मिश्रा की ओर से पेश वकील फारुख खान और आदित्य तिवारी ने कहा कि हाईकोर्ट ने 9 मार्च के अपने आदेश में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई को टालने का आदेश दिया था.

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा था कि सीबीआई की याचिका का निपटारा होने तक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई नहीं करें. सर्वेश मिश्रा ने कहा है कि वो सीबीआई के केस में आरोपी भी नहीं है, उन्हें मनी लाऊंड्रिंग मामले में आरोपी बनाया गया है.

इसके बावजूद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई रोकने से पहले न तो उनसे नोटिस किया और न ही पक्ष रखने दिया. इससे उसके अधिकारों का हनन होता है. याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई के मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है उसके बावजूद मनी लाऊंड्रिंग मामला चल रहा है.

बता दें कि सीबीआई के मामले में केजरीवाल समेत और 22 आरोपियों को बरी होने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. आज ही इस मामले पर सुनवाई थी जिसमें याचिकाकर्ता सर्वेश मिश्रा ने अपनी याचिका दायर की थी.

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