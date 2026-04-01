ETV Bharat / state

ED के समन की अनदेखी से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी

22 जनवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इस मामले में बरी कर दिया था.

ईडी की याचिका पर केजरीवाल को नोटिस जारी
ईडी की याचिका पर केजरीवाल को नोटिस जारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 1, 2026 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ईडी की ओर से जारी समन के मामले में बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है.

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को करने का आदेश दिया. 22 जनवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को इस मामले में बरी कर दिया था. राउज एवेन्यू कोर्ट के इसी आदेश को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

दरअसल, ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते दो शिकायतें कोर्ट में दाखिल की थी, केजरीवाल के खिलाफ ये मामला ईडी के समन की अवहेलना करने का है, ये शिकायत केजरीवाल के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से पहले दायर की थी, दिल्ली आबकारी घोटाला के सीबीआई से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया था. इस फैसले को सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सीबीआई पर किए गए प्रतिकूल टिप्पणियों पर रोक लगा दिया था. दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2024 को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह समेत सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.

यह भी पढ़ें:

  1. ईडी ने समन पर पेश नहीं होने के मामले में अरविंद केजरीवाल को बरी करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी
  2. दिल्ली आबकारी घोटाला मामला: ED की याचिका पर केजरीवाल को जवाब दाखिल करने का समय मिला
  3. दिल्ली आबकारी घोटाला मामला: अरविंद केजरीवाल की जज बदलने की मांग वाली याचिका खारिज

TAGGED:

DELHI HC KEJRIWAL ED SUMMONS
DELHI HIGH COURT EXCISE SCAM
DELHI HIGH COURT ARVIND KEJRIWAL
दिल्ली आबकारी घोटाला केस
EXCISE SCAM CASE ARVIND KEJRIWAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.