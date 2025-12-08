ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में अजूबा कारनामा, 12 रुपए नहीं चुकाए तो कानूनी डंडे के लिए रहें तैयार

12 रु के बिजली बिल के लिए विद्युत विभाग ने उपभोक्ता को थमा दिया नोटिस, वसूली अधिनियम 1061 कि धारा 4 (चार) का दिया हवाला.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 9:49 AM IST

Updated : December 8, 2025 at 10:23 AM IST

सतना : विद्युत विभाग का सतना में अजब गजब कारनामा सामने आया है. यहां पर 12 रुपए बिजली के बल के नाम पर उपभोक्ता को नोटिस थमा दिया गया है जबकि उपभोक्ता बिजली का बिल भुगतान कर चुका था. 12 रु के चक्कर में मिले लीगल नोटिस से उपभोक्ता परेशान हो गया. वहीं, सोशल मीडिया पर इस अजब गजब मामले और विद्युत विभाग की लापरवाही के जमकर चर्चे हैं. जानें क्या है पूरा मामला.

12 रु नहीं चुकाए तो होगी कानूनी कार्रवाई

मामला मध्य प्रदेश के सतना जिले के कोठी कस्बे का है, यहां विद्युत विभाग द्वारा कोठी कस्बे निवासी पीयूष अग्रवाल को ₹12 रु बिजली बिल बकाया होने पर नोटिस थमा दिया गया. नोटिस में कहा गया कि 12 रु नहीं चुकाए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस नोटिस को देखते ही उपभोक्ता के होश उड़ गए. उपभोक्ता इस बात से हैरान था कि वह सारे बिल समय पर भरता आ रहा है फिर विद्युत विभाग का यह नोटिस कैसे आ गया?

अजब एमपी में गजब कारनामा (Etv Bharat)

विद्युत विभाग के नोटिस में लिखी थी ये बात

प्रति, पीयूष अग्रवाल आप विद्युत सर्विस कनेक्शन क्रमांक 149xxxxx के विद्युत बिल का भुगतान नियत तिथि के अंदर करने में असमर्थ रहे हैं और यह कि आपके उक्त विद्युत कनेक्शन पर बकाया राशि रु.12 का बिल निर्धारित तिथि के भीतर जमा न करने के कारण देय है, जिसके साथ पेनाल्टी स्वरुप रुपये 12/ वसूली हेतु मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिकल अंडर टेकिंग (बकाया राशि) वसूली अधिनियम 1061 कि धारा 4 (चार) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत आपको यह नोटिस प्रेषित किया जा रहा है. भुगतान नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

विद्युत विभाग ने मानी गलती

नोटिस से परेशान उपभोक्ता ने जब विद्युत विभाग से इस संबंध में बात की तब विद्युत विभाग ने बताया कि गलती से उन्हें नोटिस चला गया है. विद्युत विभाग के कर्मचारी ने बताया कि आपके बिजली के बिल का भुगतान समय पर ही होता है. यह सब त्रुटि की वजह से हुआ है लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा. इसके बाद उपभोक्ता पीयूष अग्रवाल ने राहत की सांस ली. पीयूष ने कहा, '' मैं सारे बिल समय पर भरता हूं, पर 12 रु के लिए इस तरह का नोटिस आ जाएगा सोचा नहीं था, टेंशन हो गई थी कि आखिर ये क्या है.''

इस बारे में कोठी कस्बे के विद्युत विभाग के अधिकारी कनिष्ठ अभियंता हेमराज सेन ने बताया, ''उपभोक्ता पीयूष अग्रवाल का मामला हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें गलती से उनको नोटिस चला गया था. हम यह गलती स्वीकार रहे हैं और इस प्रकार से यह गलती की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा. उपभोक्ता द्वारा अपने सारे बिल भुगतान समय पर ही कर दिया जाता है. और इस पर कोई कार्रवाई की बात नहीं है.''

Last Updated : December 8, 2025 at 10:23 AM IST

