“ इंसान के दिमाग से बेहतर कुछ नहीं" , नारायण मूर्ति ने बताया इंसानी दिमाग और AI का अंतर

नई दिल्ली: एक तरफ जहां दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट चल रहा है जहां एक से बढ़कर एक AI की उपयोगिता और भविष्य में उसकी अनिवार्यता की बात कही जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित 'लीडर्स टॉक' कार्यक्रम में आईटी उद्योग के दिग्गज एन. आर. नारायण मूर्ति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को खतरे के बजाय अवसर बताया.

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग (SOL) के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम 'लीडर्स टॉक' में नारायण मूर्ति ने कहा, इंसान के दिमाग से बेहतर कुछ नहीं है. तकनीक भले ही छोटे-मोटे कामों को ऑटोमेट कर दे, लेकिन ऊंचे स्तर की सोच, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता आज भी इंसान के पास ही है. उनहोंने कहा कि आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जगह लेने नहीं, बल्कि उन्हें और सक्षम बनाने आई है. उन्होंने री-स्किलिंग और री-ट्रेनिंग को भविष्य की जरूरत बताया और कहा कि बदलाव निरंतर प्रक्रिया है और जो सीखना बंद कर देता है वह पीछे रह जाता है. आने वाले समय में युवाओं के लिए 'सीखने की क्षमता' सबसे बड़ी ताकत होगी.

एक शिक्षक से मिला बिजनेस एथिक्स का सबक: अपने जीवन के प्रेरक अनुभव साझा करते हुए नारायण मूर्ति ने दसवीं कक्षा की एक घटना का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि उनके साइंस शिक्षक ने प्रयोग के दौरान नमक का सीमित और सावधानीपूर्वक उपयोग किया. इसका कारण पूछने पर शिक्षक ने कहा कि यह स्कूल की संपत्ति है, यानी समाज की संपत्ति इसका उपयोग जिम्मेदारी से होना चाहिए. उन्होंने कहा कि यही सिद्धांत आगे चलकर बिजनेस एथिक्स की नींव बना और उसी पर इंफोसिस जैसी कंपनी खड़ी हुई.

रेवेन्यू नहीं, इज्जत हो पहला लक्ष्य: सफलता के लिए नैतिकता से समझौते के सवाल पर नारायण मूर्ति ने कहा कि इससे सहमत नहीं हूं. उन्होंने रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्केट कैपिटलाइजेशन को सेकेंडरी बताया. उन्होंने कहा सच्ची सफलता सभी स्टेकहोल्डर्स कर्मचारियों, ग्राहकों और निवेशकों के साथ आपसी सम्मान से मिलती है. उन्होंने कहा, 'रेवेन्यू इज्जत का बाय-प्रोडक्ट है, लक्ष्य नहीं.'