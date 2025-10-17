एसडीएम आवास पर मिली 3 करोड़ की फिरौती मांगने की पर्ची, पैसे नहीं देने पर गोली मारने की धमकी, मामला दर्ज
एसडीएम के भीलवाड़ा स्थित आवास पर मिली पर्ची मामले में पुलिस ने दो संदिग्ध लोगों से पूछताछ की है.
Published : October 17, 2025 at 7:10 PM IST
भीलवाड़ा: चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन एसडीम राजेश सुवालका के भीलवाड़ा शहर स्थित आवास पर 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने और फिरौती नहीं देने पर एसडीएम को गोली मारने की धमकी की पर्ची मिली है. सूचना पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पर्ची को जब्त करते हुए एसडीएम के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
सुभाषनगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन एसडीएम राजेश सुवालका मूलत भीलवाड़ा शहर के सुभाषनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. एसडीएम के आवास पर एक सादे कागज की पर्ची मिली. जिसमें 3 करोड़ रुपए की फिरौती देने की बात लिखी है. पर्ची में यह भी लिखा है कि अगर रुपए नहीं दिए, तो एसडीएम को गोलीमार दी जाएगी. जिस पर एसडीएम के पिता रामकिशन सुवालका ने सुभाष नगर थाने में रिपोर्ट दी है. एसडीएम के पिता रामकिशन की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फेंकी गई फिरौती की पर्ची पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
सुभाषनगर थाना प्रभारी ने बताया कि कहा कि फिरौती मांगने की कागज की पर्ची मिलने की सूचना पर पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और पर्ची को जब्त किया. मामले में विशेष टीम का गठन किया गया. एसडीएम के पिता की रिपोर्ट पर फिरौती मांगने और गोली मारने की धमकी के आरोप में बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए. इस मामले में शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र के अहिंसा सर्किल निवासी कार शोरूम के चौकीदार 30 वर्षीय अर्पित गोस्वामी और शाहपुरा कस्बे के निवासी 30 वर्षीय गोल्डी पाराशर को गिरफ्तार किया है. दोनों से फिरौती मांगने और एसडीएम को गोली मारने की धमकी के मामले में गहनता से पूछताछ की जा रही है.