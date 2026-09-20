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DUSU चुनाव 2026: जानिए... किन किन प्रत्याशी को मिले 'NOTA' से भी कम वोट

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2026-27 के नतीजों में जीत-हार के आंकड़ों के बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है, जो उम्मीदवारों के प्रदर्शन की अलग तस्वीर दिखाता है. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर जीतने वाले उम्मीदवारों को अलग रखें तो कुल छह उम्मीदवार ऐसे रहे, जिन्हें NOTA से भी कम वोट मिले. इन प्रत्याशियों के मुकाबले ज्यादा छात्रों ने 'किसी भी उम्मीदवार को वोट न देने' का विकल्प चुना. अध्यक्ष पद पर चार और उपाध्यक्ष पद पर दो उम्मीदवार इस सूची में हैं.

अध्यक्ष पद पर चार उम्मीदवारों से आगे रहा NOTA

अध्यक्ष पद पर 60,845 वोट पड़े. इनमें 4,310 वोट NOTA के खाते में गए. चुनाव जीतने वाले यश डबास और दूसरे स्थान पर रहे विजय शंकर मीणा को अलग रखें तो बाकी उम्मीदवारों में चार का वोट आंकड़ा NOTA से नीचे रहा. अशमित कुमार को 1,388 वोट, समीर कुमार को 1,015, एजाज मंसूरी को 837 और समर्थ बेनीवाल को 819 वोट मिले. इन चारों में से किसी का वोट आंकड़ा 4,310 तक नहीं पहुंच सका. वहीं अध्यक्ष पद पर तीसरे स्थान पर रहीं अनन्या रतुड़ी को 5,377 वोट मिले, यानी उनका वोट NOTA से 1,067 ज्यादा रहा.

अशमित के वोट से तीन गुना से ज्यादा NOTA

आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स (ASAP) से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अशमित कुमार का सबसे दिलचस्प आंकड़ा है. उन्हें 1,388 वोट मिले, जबकि NOTA को 4,310 वोट मिले. यानी NOTA ने अशमित कुमार से 2,922 वोट ज्यादा हासिल किए. इसी तरह समीर कुमार को 1,015, एजाज मंसूरी को 837 और समर्थ बेनीवाल को 819 वोट मिले. इन तीनों उम्मीदवारों के मुकाबले भी NOTA का आंकड़ा काफी बड़ा रहा.

उपाध्यक्ष पद पर सिर्फ 46 वोट का अंतर

उपाध्यक्ष पद पर दीपांशु शौकीन की बड़ी जीत के बाद बाकी उम्मीदवारों के आंकड़े देखें तो यहां भी NOTA का वोट कई प्रत्याशियों से ज्यादा रहा. इस पद पर कुल 60,854 वोट पड़े और 4,359 वोट NOTA को मिले. ईशू मौर्य को 16,910 वोट मिले, जबकि वीर चतरथ को 4,313 वोट मिले. खास बात यह है कि वीर चतरथ का वोट NOTA से सिर्फ 46 कम रहा. इसके बाद अक्षत शिखर को 2,383 और अरण्य सिंह राठौर को 2,274 वोट मिले. दोनों का वोट NOTA से काफी कम रहा.

संयुक्त सचिव पद पर NOTA से आगे निकले सभी प्रमुख उम्मीदवार

संयुक्त सचिव पद पर तस्वीर थोड़ी अलग रही. यहां जीतने वाले लक्ष्य राज सिंह को 16,615, विशेष यादव को 15,778 और गोपाल चौधरी को 15,206 वोट मिले. इस पद पर NOTA को 7,389 वोट मिले. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों में संयुक्त सचिव पद के इन तीनों उम्मीदवारों का वोट NOTA से ज्यादा रहा. यहां खास बात यह है कि संयुक्त सचिव पद पर मुकाबला तीन उम्मीदवारों के बीच काफी करीबी रहा, लेकिन NOTA का आंकड़ा भी 7 हजार से ज्यादा रहा.