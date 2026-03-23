'वल्चर पॉलिटिक्स' पर नहीं, विकास और जवाबदेही पर टिकी है सरकार, दिल्ली विधानसभा में बोले आशीष सूद
मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली के पालम इलाके में 18 मार्च को हुई हृदयविदारक अग्निकांड की घटना को दिल्ली विधानसभा में सरकार का पक्ष रखा
Published : March 23, 2026 at 5:36 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के पालम इलाके में 18 मार्च को हुई हृदयविदारक अग्निकांड की घटना को लेकर आज दिल्ली विधानसभा में गृह मंत्री आशीष सूद ने सरकार का पक्ष रखा. सदन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार के 11 वर्षों के कुशासन और गैर-जिम्मेदाराना रवैये पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ब्लेम गेम के बजाय सुधारात्मक कदमों और आधुनिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रही है.
पिछली सरकारों के कार्यकाल में 'वल्चर पॉलिटिक्स' का आरोप
गृह मंत्री ने सदन में विपक्ष की अनुपस्थिति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जवाबदेही से बचने के लिए विपक्ष ने सदन से बाहर रहना ही बेहतर समझा. उन्होंने बवाना (2018), अर्पित होटल (2019), अनाज मंडी (2019) और मुंडका (2022) की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, "पिछली सरकार ने हमेशा लाशों पर राजनीति की है. कभी एमसीडी तो कभी अन्य विभागों पर दोष मढ़कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा गया, लेकिन हमने वल्चर पॉलिटिक्स के बजाय पीड़ितों का साथ देना चुना."
आधुनिकीकरण के लिए 180 करोड़ का बजट
सदन को जानकारी देते हुए सूद ने बताया कि पिछली सरकार ने दिल्ली फायर सर्विस के कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरी तरह नजरअंदाज किया था. वर्ष 2015-16 में मात्र 4.72 करोड़ और 2018-19 में केवल 5 करोड़ रुपये खर्च किए गए. इसके विपरीत, रेखा गुप्ता सरकार ने इस वर्ष फायर सर्विस के आधुनिकीकरण के लिए 180 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. गृह मंत्री ने खुलासा किया कि 2019 के अग्निकांड के बाद आधुनिक 'ब्रोंटो स्काई लिफ्ट' मशीनों की खरीद की सिफारिश की गई थी, लेकिन तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन के हस्ताक्षरों के बावजूद करेंसी एक्सचेंज रेट के मामूली अंतर के कारण 2025 तक मशीनें नहीं खरीदी गईं. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अब इन मशीनों की खरीद और पुरानी मशीनों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है.
फायर सर्विस में क्रांतिकारी बदलाव की घोषणा
गृह मंत्री ने भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस कदमों का रोडमैप पेश किया. जिसमें वायरलेस नेटवर्क का कायाकल्प, 1969 की पुरानी तकनीक को बदलकर अब UHF से VHF आधारित आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम लागू किया जा रहा है. क्विक रिस्पांस व्हीकल जोकि संकरी गलियों के लिए ली जा रही हैं, 50 छोटी गाड़ियाँ तैनात की जा चुकी हैं और 50 जल्द ही आएंगी. आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों की सुरक्षा जाँच के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अत्याधुनिक कमांड और कंट्रोल सेंटर की स्थापना करने की जानकारी साझा की.
पालम अग्निकांड पर दुख व्यक्त करते हुए गृह मंत्री ने बताया कि घटना के दो घंटे के भीतर ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए थे. मृतकों के परिजनों को 10 लाख और नाबालिगों के परिजनों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल आग बुझाना नहीं, बल्कि निवारक उपायों को इतना मजबूत करना है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
दिल्ली के पालम इलाके में एक मकान में लगी आग की दुर्घटना के संबंध में फायर विभाग की रिपोर्ट, जिसे आशीष सूद ने अक्षरशः पढ़कर सुनाया उन्होंने बताया कि उस बिल्डिंग की बेसमेंट में हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल सेव्ड था। मकान के अंदर से सीढ़ी ऊपर गई हुई थी, कोई बाहर से सीढ़ी नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक शटर था, आग लगने के बाद इलेक्ट्रॉनिक शटर उठा नहीं.
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