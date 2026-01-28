ETV Bharat / state

उत्तराखंड में एक भी ट्रांसजेंडर बच्चे ने नहीं उठाया स्कॉलरशिप का लाभ, 6 सालों में मात्र 76 हुए सर्टिफाइड

उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्रांसजेंडर और ट्रांसजेंडर बच्चों के संरक्षण, समावेशन और समग्र विकास में आ रही चुनौतियों पर बैठक की.

उत्तराखंड में एक भी ट्रांसजेंडर बच्चे ने नहीं उठाया स्कॉलरशिप का लाभ (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 28, 2026 at 2:36 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में जन्म से ट्रांसजेंडर और ट्रांसजेंडर पहचान के साथ रह रहे बच्चों को मुख्य धारा में लाने को लेकर राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है. इसको लेकर, उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मंगलवार को संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान ट्रांसजेंडर बच्चों के संरक्षण, समावेशन और समग्र विकास में आ रही चुनौतियों को लेकर संबंधित विभागों के बीच रणनीति, नीतियों और कार्य प्रणालियों पर विचार विमर्श किया गया. हैरानी की बात ये है कि समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजना का अभी तक एक भी ट्रांसजेंडर बच्चे ने लाभ नहीं उठाया है.

बैठक के दौरान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि जन्म से ट्रांसजेंडर और ट्रांसजेंडर पहचान के साथ रह रहे बच्चों को समाज की बहुत सी कुरितियां/तंज का सामना करना पड़ता है. लिहाजा, इस पर जोर देने की जरूरत है कि ट्रांसजेंडर बच्चे जो जन्म से ही मानसिक यातना से जूझ रहे हैं, उन्हें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षित परिवेश और अर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके. वर्तमान में राज्य में ट्रांसजेंडर बच्चों को लेकर उनके पहचान, दस्तावेजीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की आसान पहुंच, पारिवारिक अस्वीकार्यता, परित्याग, संस्थागत देखभाल, सामाजिक भेदभाव, उत्पीडन और हिंसा एक महत्वपूर्ण चुनौती है.

ट्रांसजेंडर समाज के प्रतिनिधि ओशीन और अदिति ने बैठक में बताया कि उनके समक्ष समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवारिक समावेश मिल पाना एक अहम चुनौती है. उनका अपने समाज में गुरू-चेले का माहौल मिलता है, लेकिन सामाजिक परिवेश के लोगों से उन्हें वो सम्मान नहीं प्राप्त हो पा रहा है, जिसके वे हकदार हैं. यहां तक कि सरकार की ओर से साल 2019 में ट्रांसजेंडर अधिनियम आ जाने के बावजूद भी शिक्षण संस्थानों में आईडी कार्ड में ट्रांसजेंडर का विकल्प उपलब्ध नहीं है. जिसके चलते उन्हें महिला/पुरुष में ही नामांकन करने को विवश किया जाता है. समाज में रहने के लिए आम तौर पर बनने वाले पहचान पत्र आदि बनाने में भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

सिर्फ 76 ट्रांसजेंडर प्रमाणित: समाज कल्याण विभाग ने बैठक में जानकारी दी कि प्रदेश में ट्रांसजेंडरों का पहचान पत्र आदि बनाने में ट्रांसजेंडर की ओर से भी दिक्कत आती है. सभी ट्रांसजेंडर अपनी पहचान समाज के सामने खोलने में हिचकिचाते हैं. प्रदेश में करीब 1000 ट्रांसजेंडर होगें, जिसमें से केवल 76 ट्रांसजेंडरों का नामांकन करते हुए प्रमाणित किए जाने की कार्रवाई पिछले 6 सालों में हो पाई है. ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकार के तमाम योजनाओं का लाभ लेने के लिए खुद भी रजिस्टर कराने की जरूरत है. इसके लिए पारिवारिक और व्यक्तिगत परामर्श/काउंसलिंग की जरूरत है.

एक भी बच्चे ने नहीं उठाया छात्रवृत्ति का लाभ: समाज कल्याण विभाग ने बताया कि ट्रांसजेंडर बच्चों को 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 13,500 रुपए/वर्ष छात्रवृति दी जा रही है, लेकिन आजतक किसी बच्चे ने इसका लाभ नहीं लिया है.

बाल कल्याण समिति ने बैठक में बताया कि ट्रांसजेंडर वयस्कों के लिए अन्य राज्यों में गरिमा गृह बनाए गए हैं. लेकिन राज्य में ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए कोई स्थान/गृह उपलब्ध नहीं है. जिस पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष ने बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग और बाल कल्याण समिति के देखरेख में फिट फैसिलिटी का निर्माण करने के निर्देश दिए हैं.

बैठक के दौरान ऋषिकेश एम्स के डॉक्टर ने कहा कि, एम्स में ट्रांसजेंडर, बच्चों/अभिभावकों की काउंसलिंग के साथ-साथ हार्मोन थेरेपी और सर्जरी की जा रही है. संस्था की ओर से ट्रांसजेंडर प्रतिनिधियों के साथ समन्वय करते हुए पृथक ट्रांसजेंडर क्लीनिक भी स्थापित किया जा रहा है.

पोर्टल में सिर्फ 3 बच्चे नामांकित: शिक्षा विभाग ने बताया कि यू-डाईस पोर्टल में केवल 3 ट्रांसजेंडर बच्चे ही नामांकित हुए हैं. समाज में जानकारी का अभाव होने के कारण विद्यालयों के यू-डाईस पोर्टल पर नामांकन नहीं किया जा रहा है. परिजन और सामाजिक व्यवस्था इस संबंध में ट्रांसजेंडर बच्चों के हित में अभी भी असंवेदनशील बना हुआ है. बैठक के दौरान तमाम विभागों से मिली जानकारी के बाद बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से समन्वय बनाते हुए ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जाने को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने बताया कि, साल 2014 में नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय की रूलिंग में थर्ड जेंडर को मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया था. इसके साथ ही साल 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स (Protection of Rights) Act, 2019 लागू किया गया था. इस एक्ट में ट्रांसजेंडर को परिभाषित किया गया है और उनके अधिकारों को संरक्षित किया गया है. लेकिन इसके प्रचार-प्रसार/जागरूकता की कमी है. जबकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में ट्रांसजेंडर बच्चों में पारिवारिक समावेश के लिए आर्थिक सहयोग दिया किया जा रहा है, जिससे उनका पारिवारिक तंत्र में ही संरक्षित जीवन यापन की सुविधा मिल रही है, जो कि मुख्यधारा में ट्रांसजेंडर बच्चों के संवेदीकरण वातावरण के लिए बेहतर हो रहा है. जिसे उत्तराखंड में भी लागू किया जाना आवश्यक है.

