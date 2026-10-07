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प्राइवेट अस्पतालों को भी करना होगा ये बड़ा काम, जानें आभा आईडी के क्या-क्या हैं फायदे

आभा आईडी से अस्पतालों में मिलेगा इलाज़ का पूरा ब्योरा. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: आधार कार्ड आपकी पहचान है, लेकिन अगर आप अस्पताल में इलाज़ करवाने जा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड आपकी पहचान को तो कंफर्म कर देता है, लेकिन आपको मिलने वाले इलाज़ या आयुष्मान कार्ड के ज़रिए होने वाले इलाज़ के खर्च और अन्य जानकारी को आप तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. कई बार भाग-दौड़ की वज़ह से यह पता ही नहीं चल पाता कि प्राइवेट अस्पताल किस तरह से इलाज़ में मनमानी कर रहे हैं या किन दवाओ के साथ क्या जांच हुई है?

दूसरे अस्पताल में शिफ्ट होने या दूसरे शहर में जाकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज़ करवाने के दौरान मोटी फाइलें लेकर भागना पड़ता है, लेकिन अब आभा आईडी प्राइवेट अस्पतालों को भी जेनरेट करनी होगी. इसके लिए प्राइवेट अस्पतालों में सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के साथ इसकी ट्रेनिंग का काम भी शुरू किया जा चुका है. आभा आईडी से अस्पतालों में मिलेगा इलाज़ का पूरा ब्योरा. (ईटीवी भारत) वाराणसी में प्राइवेट अस्पतालों को आभा आईडी से कनेक्ट करने में तेजी लाए जाने के उद्देश्य से इसे यूपी में सबसे तेज करने का भी दावा है, लेकिन इस सुविधा का बड़ा फायदा पब्लिक को मिलेगा, क्योंकि अब तक सरकारी अस्पताल में आभा आईडी जेनरेट होने से यह लाभ सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक सीमित है, लेकिन अब इलाज जांच और अन्य सभी जानकारियां एक क्लिक पर एक आईडी के जरिए किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी हासिल की जा सकेगी.