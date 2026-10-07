प्राइवेट अस्पतालों को भी करना होगा ये बड़ा काम, जानें आभा आईडी के क्या-क्या हैं फायदे
अब आभा आईडी प्राइवेट अस्पतालों को भी जेनरेट करनी होगी. इसके लिए प्राइवेट अस्पतालों में सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने पड़ेंगे. ट्रेनिंग देनी होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 12:03 PM IST
वाराणसी: आधार कार्ड आपकी पहचान है, लेकिन अगर आप अस्पताल में इलाज़ करवाने जा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड आपकी पहचान को तो कंफर्म कर देता है, लेकिन आपको मिलने वाले इलाज़ या आयुष्मान कार्ड के ज़रिए होने वाले इलाज़ के खर्च और अन्य जानकारी को आप तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. कई बार भाग-दौड़ की वज़ह से यह पता ही नहीं चल पाता कि प्राइवेट अस्पताल किस तरह से इलाज़ में मनमानी कर रहे हैं या किन दवाओ के साथ क्या जांच हुई है?
दूसरे अस्पताल में शिफ्ट होने या दूसरे शहर में जाकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज़ करवाने के दौरान मोटी फाइलें लेकर भागना पड़ता है, लेकिन अब आभा आईडी प्राइवेट अस्पतालों को भी जेनरेट करनी होगी. इसके लिए प्राइवेट अस्पतालों में सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के साथ इसकी ट्रेनिंग का काम भी शुरू किया जा चुका है.
वाराणसी में प्राइवेट अस्पतालों को आभा आईडी से कनेक्ट करने में तेजी लाए जाने के उद्देश्य से इसे यूपी में सबसे तेज करने का भी दावा है, लेकिन इस सुविधा का बड़ा फायदा पब्लिक को मिलेगा, क्योंकि अब तक सरकारी अस्पताल में आभा आईडी जेनरेट होने से यह लाभ सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक सीमित है, लेकिन अब इलाज जांच और अन्य सभी जानकारियां एक क्लिक पर एक आईडी के जरिए किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी हासिल की जा सकेगी.
इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एनपी सिंह का कहना है कि आधार कार्ड जैसे आपकी पहचान है, वैसे ही आभा आईडी आपकी सेहत की पहचान है. केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बनाई जा रही यह 14 अंकों की यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी अब देश के हर अस्पताल में अनिवार्य की जा रही है.
सरकारी अस्पतालों के बाद अब निजी अस्पतालों में भी आभा आईडी को अनिवार्य किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी निजी अस्पतालों, क्लीनिकों और लैब को हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री में पंजीकरण और मरीजों का डेटा आभा पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं.
आभा का पूरा नाम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट
आभा का पूरा नाम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है. सीएमओ के मुताबिक यह 14 अंकों की विशिष्ट डिजिटल पहचान है. यह सिर्फ एक कार्ड नहीं, बल्कि आपका डिजिटल हेल्थ लॉकर है. इसमें आपका नाम, उम्र, ब्लड ग्रुप, पुरानी बीमारियां, डॉक्टर की पर्ची, लैब रिपोर्ट, एक्सरे, डिस्चार्ज समरी, टीकाकरण का रिकॉर्ड सब कुछ डिजिटल रूप में सुरक्षित रहता है. आप इसे मोबाइल पर आभा ऐप पर आसानी से देख सकते हैं. आभा नंबर के साथ एक आभा एड्रेस भी मिलता है, जो आपका यूजर नेम होता है और एक क्यूआर कोड भी होता है. अस्पताल में सिर्फ क्यूआर स्कैन करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है.
कैसे बनता है ये आईडी
- इसे बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस और आधार लिंक मोबाइल नंबर चाहिए
http://abha.abdm.gov.in या आभा ऐप पर जाकर ओटीपी वेरिफिकेशन से यह 2 मिनट में बन जाती है.
क्या-क्या होगा फायदा
- आभा आईडी का मुख्य काम आपके बिखरे हुए मेडिकल रिकॉर्ड को एक जगह लाना
- सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइन में लगकर पर्ची बनवाने के झंझट से मुक्ति
- प्राइवेट अस्पतालों में ये मेडिकल फाइलों का बंडल लेकर घूमने का झंझट ख़त्म
- डॉक्टर आपकी सहमति से आपके पुराने रिकॉर्ड देख सकेंगे
- मेडिकल डेटा पूरी तरह सुरक्षित और ओटीपी प्रोटेक्टेड
- बगैर इजाज़त और ओटीपी नंबर के डॉक्टर या अस्पताल आपका रिकॉर्ड नहीं देख सकता
- यह आईडी देश के सभी पंजीकृत सरकारी और निजी अस्पतालों, क्लीनिकों और लैब में मान्य
- आप वाराणसी में जांच कराएं और दिल्ली में इलाज कराएं, डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री देख सकेंगे
- कागज खोने, फटने का डर ख़त्म
- इमरजेंसी में आभा से डॉक्टर इतिहास देखकर सही इलाज शुरू कर सकेंगे
- इससे गलत दवा लिखने का ख़तरा होता है कम
- टेलीमेडिसिन, ई-फार्मेसी और हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम भी इसी से संभव
- पेशेंट्स की पूरी मेडिकल हिस्ट्री सामने होने से सटीक डायग्नोसिस होगा
- आभा आईडी के प्राइवेट हॉस्पिटल में जेनरेट होने से आयुष्मान योजना में इलाज का भी पूरा ब्यरा मिलेगा