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गाइड लाइन की पालना नहीं करने पर चार स्पा सेंटर पर एक्शन, 7 महिलाओं सहित 14 गिरफ्तार

जयपुर में जवाहर सर्किल थाना इलाके में पुलिस ने की कार्रवाई.

Jaipur Police Station
जवाहर सर्किल थाना (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 8:53 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजधानी जयपुर में स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियों की शिकायत पर मंगलवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. स्पा सेंटर को लेकर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी गाइड लाइन की पालना नहीं करने वाले स्पा सेंटर पर छापेमारी कर पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें सात महिलाएं भी हैं.

जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है. दो दिन पहले ही पुलिस ने सभी स्पा सेंटर संचालकों को गाइड लाइन की पालना सुनिश्चित करने की हिदायत दी थी, लेकिन किसी भी स्पा सेंटर पर गाइड लाइन की पालना नहीं की जा रही थी. पिछले कुछ दिनों में गाइड लाइन की पालना नहीं करने पर 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

37 स्पा सेंटर संचालकों को दी थी हिदायत : जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताय कि शहर में चल रहे अवैध स्पा सेंटर पर कार्रवाई के लिए सभी जिलों के डीसीपी को निर्देश दिए गए थे. जयपुर (पूर्व) में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम ने 37 स्पा सेंटर के संचालकों को पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी गाइड लाइन की पालना करने की हिदायत दी थी, लेकिन आज जांच में सामने आया कि किसी भी स्पा सेंटर पर गाइड लाइन की पालना नहीं की जा रही.

इस पर जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में स्पा सेंटर की जांच की गई. इस दौरान चार स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए सात महिलाओं और सात पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने साफ किया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

पढ़ें : स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक काम, 8 युवतियां, तीन युवक पकड़े

महिला-पुरुष के लिए अलग खंड होने चाहिए : स्पा सेंटर के संचालन को लेकर पुलिस समय-समय पर गाइड लाइन जारी करती रहती है. जिसके अनुसार, पुरुष और महिला स्पा केंद्र परिसर के अलग-अलग खंड में होने चाहिए. दोनों खंडों के बीच कोई अंतर संबंध नहीं होने चाहिए. स्पा सेंटर के कमरों के दरवाजों पर कोई कुंडी या बेल्ट नहीं होना चाहिए.

बाहरी दरवाजे भी वर्किंग ऑवर्स में खुले रखने होंगे. सभी ग्राहकों से अनिवार्य रूप से पहचान पत्र लिए जाएंगे. ग्राहकों के नाम-पते और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज होंगे. परिसर का उपयोग किसी आवसीय गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा. स्पा सेंटर किसी आवासीय परिसर में संचालित होता है तो दोनों के बीच संपर्क नहीं होना चाहिए.

पढ़ें : स्पा सेंटर पर पुलिस का छापा, दो मैनेजर और चार ग्राहकों को किया गिरफ्तार

स्पा कर्मचारियों के पास डिप्लोमा जरूरी : स्पा सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों के पास मान्यता प्राप्त संस्था से एक्यूप्रेशर या व्यावसायिक डिप्लोमा होना जरूरी है. सभी कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र पहनना जरूरी होगा. सभी कर्मचारियों की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए. इनके संचालक, प्रबंधक या कर्मचारियों पर अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए.

सेंटर पर काम पर रखने से पहले कर्मचारी का पुलिस वैरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा. स्पा सेंटर पर किसी भी रूप में कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. केंद्र का नाम, लाइसेंस नंबर, लाइसेंस की जानकारी और काम के घंटे स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए.

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