AAP नेता सौरभ भारद्वाज का दावा-निजी स्कूलों और सरकार में सांठगांठ, न फीस वापस-न स्कूलों पर कार्रवाई

दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस पर भाजपा सरकार की पोल खुली, एक भी स्कूल ने नहीं लौटाई बढ़ी फीस: सौरभ भारद्वाज

AAP नेता सौरभ भारद्वाज
AAP नेता सौरभ भारद्वाज (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 25, 2026 at 5:20 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी के निजी स्कूलों में मनमाने ढंग से बढ़ाई गई फीस को लेकर AAP-बीजेपी फिर आमने सामने हैं. AAP नेता सौरभ भारद्वाज का दावा है कि बीजेपी सरकार ना तो बढ़ी फीस वापस करवा पाई है और ना ही किसी स्कूल पर कोई एक्शन हुआ है.

आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाबों के आधार पर आरोप लगाया है कि सरकार न तो बढ़ी फीस वापस करवा पाई और न ही किसी स्कूल पर ठोस कार्रवाई हुई. 'आप' दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इसे भाजपा सरकार और निजी स्कूलों की सांठगांठ का सबूत बताया है.

विधानसभा जवाबों से हुआ बड़ा खुलासा: सौरभ भारद्वाज
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी द्वारा पूछे गए सवालों पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद के जवाबों से साफ हो गया है कि पिछले साल बढ़ाई गई फीस को एक भी निजी स्कूल ने अभिभावकों को वापस नहीं किया. उन्होंने कहा कि यह स्वीकारोक्ति खुद सरकार ने विधानसभा के पटल पर की है.

ऑडिट हुआ, लेकिन कार्रवाई शून्य: AAP नेता
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने 1624 निजी स्कूलों का वित्तीय ऑडिट कराने का दावा किया, लेकिन जब पूछा गया कि कितने स्कूलों में अनियमितता या मुनाफाखोरी पाई गई तो जवाब आया कि “प्रक्रिया जारी है”. ऑडिट के बावजूद न तो किसी स्कूल पर जुर्माना लगाया गया और न ही मान्यता रद्द करने जैसी कोई कार्रवाई हुई.

फीस बढ़ाने वाले स्कूलों का रिकॉर्ड तक नहीं: भारद्वाज
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2025-26 सत्र में फीस बढ़ाने वाले स्कूलों की सूची और बढ़ोतरी का ब्यौरा मांगे जाने पर शिक्षा मंत्री ने लिखित जवाब दिया कि सरकार के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है. यानी सरकार को यह तक नहीं पता कि किस स्कूल ने कितनी फीस बढ़ाई है.

'डीपीएस द्वारका मामले में भी टालमटोल'
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डीपीएस द्वारका में फीस न देने पर छात्रों के उत्पीड़न के मामले में डीएम की समिति ने एफआईआर की सिफारिश की थी. लेकिन सरकार ने विधानसभा में कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि कोर्ट की ओर से एफआईआर पर कोई रोक नहीं है.

भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार का ऑडिट और फीस वापसी का दावा सिर्फ दिखावा था. न तो एक भी छात्र की फीस वापस कराई गई और न ही किसी निजी स्कूल के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार निजी स्कूलों को बचाने में लगी है और अभिभावकों के हितों की अनदेखी कर रही है.

