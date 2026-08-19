बिहार के इस जिले में दो दिन से नहीं हुई एक भी जमीन की रजिस्ट्री, जानें पूरा मामला
अररिया में जोकीहाट निबंधन कार्यालय में पिछले दो दिनों से ZERO रजिस्ट्री हुई है. यहां के मुंशी हड़ताल पर हैं..रिपोर्ट- राजेश
Published : August 19, 2026 at 6:07 PM IST
अररिया : बिहार के अररिया जिले में जोकीहाट निबंधन कार्यालय में 18 अगस्त से पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू हो गई है. लेकिन व्यवस्था शुरू होने के दो दिन बाद भी एक भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने की जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि पेपरलेस व्यवस्था के विरोध में जोकीहाट के मुंशी हड़ताल पर हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर नई व्यवस्था शुरू होने के बाद रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है.
क्या है लोगों की मांग? : पेपरलेस रजिस्ट्री के विरोध में कातिब, मुंशी और ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन किया है. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पुरानी पेपर-बेस्ड व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए. उनका कहना है कि जमीन जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में फिजिकल प्रमाण लोगों के पास होना जरूरी है.
क्या लोगों को डिजिटल प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही है? : ग्रामीणों का कहना है कि ओटीपी, फिंगरप्रिंट, डिजिटल सिग्नेचर और ऑनलाइन दस्तावेज की प्रक्रिया को समझने में परेशानी हो रही है. खासकर गांव से आने वाले कम पढ़े-लिखे लोगों को यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि रजिस्ट्री के बाद उनका दस्तावेज किस रूप में सुरक्षित रहेगा. भविष्य में उसका प्रमाण कैसे मिलेगा.
''नई व्यवस्था लागू होने के बाद रजिस्ट्री कराने आने वाले लोगों की संख्या काफी कम हुई है. जो लोग कार्यालय पहुंच रहे हैं, उनमें भी कई लोग डिजिटल प्रक्रिया को लेकर असमंजस में हैं. सरकार की व्यवस्था के अनुसार काम करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा और सुविधा से जुड़े सवालों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए.''- मो. रहमान, मुंशी, जोकीहाट निबंधन कार्यालय
ग्रामीण लोगों में जागरूकता की कमी : आशिक इलाही ने कहा कि गांव-देहात के बहुत से लोग अंग्रेजी और डिजिटल प्रक्रिया को ठीक से नहीं समझते हैं. ऐसे में उन्हें दस्तावेज में दर्ज जानकारी की पूरी जानकारी नहीं हो पाती. ओटीपी को लेकर भी लोगों में साइबर अपराध का डर है. सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसे आम लोग आसानी से समझ सकें.
ग्रामीणों ने उठाए सवाल : लोगों का कहना है कि पहले रजिस्ट्री के बाद कागजी दस्तावेज मिलता था. अब डिजिटल रिकॉर्ड मिलने की बात कही जा रही है. ऐसे में मोबाइल खराब होने, सिम बदलने या पीडीएफ अथवा लिंक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में भविष्य में जमीन का प्रमाण कैसे मिलेगा? लोगों का कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड के साथ फिजिकल प्रमाण की व्यवस्था भी होनी चाहिए.
अब सवाल यह है कि रजिस्ट्री कब शुरू होगी? : पेपरलेस व्यवस्था लागू होने के बाद जोकीहाट में दो दिनों से एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई है. मुंशी और कातिब विरोध में हैं और ग्रामीण अपनी मांग पर कायम हैं.
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