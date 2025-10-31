मेरठ में व्यापारी से नाक रगड़वाने का मामला:बीजेपी नेताओं ने दोनों पक्षों में कराया समझौता, मामले में अब तक हो चुकी चार गिरफ्तारी, तीन पुलिसकर्मी भी सस्पेंड

ETV Bharat / state

मेरठ में व्यापारी से नाक रगड़वाने का मामला:बीजेपी नेताओं ने दोनों पक्षों में कराया समझौता, मामले में अब तक हो चुकी चार गिरफ्तारी, तीन पुलिसकर्मी भी सस्पेंड

दोनों पक्षों गिले शिकवे दूर होने का दावा, बीजेपी के बड़े नेताओं ने कराया समझौता

समझौते पर हस्ताक्षर करते दोनों पक्षों के लोग (Photo Credit; ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 31, 2025

मेरठ: योगी सरकार में ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेन्द्र तोमर के नाम की धौंस दिखाकर मेरठ में बीजेपी नेता विकुल चपराना की ओर से व्यापारी से नाक रगड़वाने का मामला एक बार फिर चर्चा में है. मामले में लागातार फजीहत होने के बाद आखिरकर बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करने में सफलता मिल गई. भाजपा नेताओं ने इस मामले में दोनों पक्ष के बीच समझौता करा दिया. दावा किया जा रहा है कि अब दोनों पक्ष में से किसी को भी कोई गिला शिकवा नहीं है.

बताया जा रहा है कि बीते देर रात जिले के सर्किट हाउस में सांसद अरुण गोविल, प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री और हस्तिनापुर से बीजेपी विधायक दिनेश खटिक, मेरठ के मेयर हरिकांत अहलूवालिया, भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, भाजपा जिला अध्यक्ष शिवकुमार राणा, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज और भाजपा नेता कमल दत्त की मौजूदगी इस मामले को खत्म करा दिया. इतना ही नहीं व्यापारी सत्यम रस्तोगी और उनके परिवार के लोगों ने भविष्य में किसी भी कानूनी कार्रवाई से इंकार कर दिया है, वाकायदा इस बारे में शपथ पत्र भी दिया है.

दरअसल मामला दीपावली से ठीक एक दिन पहले का है जब शहर के तेजगढ़ी चौराहे के पास मंत्री सोमेन्द्र तोमर के दफ्तर के नीचे बीजेपी नेता विकुल चपराना और उसके साथियों ने अभद्रता करने के बाद मारपीट की और घुटने टेककर नाक तक व्यापारी से जमीन पर रगड़वाई गई थी.

भाजपा विधायक अमित अग्रवाल ने बताया कि दोनों समाज ने मेरी मौजूदगी में समझौता नामे पर हस्ताक्षर किए हैं. आपसी सहयोग, सम्मान और भाईचारा बनाए रखने का संकल्प लिया गया है. मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति, आपसी सम्मान और भाईचारा बनाए रखना था.

वहीं इस पूरे मामले में एसएसपी ने मेडिकल थाना प्रभारी को लापरवाही बरतने में सस्पेंड कर दिया गया था, इंस्पेक्टर के अलावा दो सिपाही और एक दारोगा जो स्थानीय पुलिस चौकी पर तैनात थे उन्हें भी लाईन हाजिर किया गया था. मुख्य आरोपी विकुल चपराना सहित उसके तीन साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

यह भी पढ़ें : मेरठ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाद 31 इमारतों पर भी खतरा; सेंट्रल मार्केट अनिश्चत काल के लिए बंद, धरने पर बैठे व्यापारी

