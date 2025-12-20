ETV Bharat / state

उत्तरी हवाओं ने बढ़ाई प्रदेश में ठंड, अलाव का सहारा ले रहे आमजन, कोहरे से जनजीवन प्रभावित

एमसीबी जिले के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. उत्तरी क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है,जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

उत्तरी हवाओं ने बढ़ाई प्रदेश में ठंड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 20, 2025 at 2:14 PM IST

2 Min Read
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : छत्तीसगढ़ में ठंड अपना असर दिखा रही है. दिन ब दिन तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. उत्तर से आ रही शीतलहर ने प्रदेश के कई हिस्सों में कपकपी बढ़ा दी है. उत्तर छत्तीसगढ़ में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है. सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर और एमसीबी जिले में लोग ठंड के कारण हलाकान हैं.

सुबह छाया रहता है घना कोहरा

मनेंद्रगढ़ शहर की बात करें तो सुबह सड़क पर घना कोहरा छाया रहता है. लोग ठंड के कारण घरों में दुबके हैं.वहीं ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों को हो रही है. कड़ाके की ठंड के बीच बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है.जिससे अभिभावकों को बच्चों की स्वास्थ्य की चिंता सता रही है.

अलाव का सहारा ले रहे आमजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अलाव जलाकर खुद को गर्म रख रहे हैं लोग

ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चे और राहगीर ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं. वहीं चौक-चौराहों और बाजार में लोग अलाव जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं. चाय की दुकानों और भजिया पकौड़ी की ठेलों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है.

अलाव के सहारे ठंड भगाने की कोशिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है. लंबे समय बाद पहली बार इस तरह की कड़ाके की ठंड और घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो गई है- निर्मल मजूमदार, ग्रामीण

उत्तरी हवाओं ने बढ़ाई प्रदेश में ठंड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है.ठंड को देखते हुए चिन्हित स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की गई है. जिन जगहों पर भीड़ जुटती है वहां पर भी निगम की ओर से अलाव की व्यवस्था की जा रही है- सरजू यादव,विधायक प्रतिनिधि

छत्तीसगढ़ में ठंड अपने चरम पर है.शीतलहर और कोहरे के चलते लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों और सुबह के समय यात्रा करने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है यह तस्वीरें एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ सहित प्रदेश के कई इलाकों से सामने आ रही हैं.

