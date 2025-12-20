उत्तरी हवाओं ने बढ़ाई प्रदेश में ठंड, अलाव का सहारा ले रहे आमजन, कोहरे से जनजीवन प्रभावित

ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ शहर की बात करें तो सुबह सड़क पर घना कोहरा छाया रहता है. लोग ठंड के कारण घरों में दुबके हैं.वहीं ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों को हो रही है. कड़ाके की ठंड के बीच बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है.जिससे अभिभावकों को बच्चों की स्वास्थ्य की चिंता सता रही है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : छत्तीसगढ़ में ठंड अपना असर दिखा रही है. दिन ब दिन तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. उत्तर से आ रही शीतलहर ने प्रदेश के कई हिस्सों में कपकपी बढ़ा दी है. उत्तर छत्तीसगढ़ में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है. सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर और एमसीबी जिले में लोग ठंड के कारण हलाकान हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चे और राहगीर ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं. वहीं चौक-चौराहों और बाजार में लोग अलाव जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं. चाय की दुकानों और भजिया पकौड़ी की ठेलों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है.

इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है. लंबे समय बाद पहली बार इस तरह की कड़ाके की ठंड और घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो गई है- निर्मल मजूमदार, ग्रामीण

इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है.ठंड को देखते हुए चिन्हित स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की गई है. जिन जगहों पर भीड़ जुटती है वहां पर भी निगम की ओर से अलाव की व्यवस्था की जा रही है- सरजू यादव,विधायक प्रतिनिधि

छत्तीसगढ़ में ठंड अपने चरम पर है.शीतलहर और कोहरे के चलते लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों और सुबह के समय यात्रा करने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है यह तस्वीरें एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ सहित प्रदेश के कई इलाकों से सामने आ रही हैं.

