त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेनें, बढ़ाई जाएगी इन ट्रेनों की अवधि, यहां देखें
Published : October 17, 2025 at 6:04 PM IST
नई दिल्ली: त्योहारों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कई कदम उठाए हैं. रेलवे ने जहां नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, वहीं खड़की और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली विशेष सुपरफास्ट ट्रेन की अवधि भी बढ़ा दी है. इससे आने-जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि नई दिल्ली–मुजफ्फरपुर–नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 04058/04057) त्योहारों के दौरान अतिरिक्त यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए चलाई जाएगी. नई दिल्ली से यह विशेष ट्रेन 18, 19, 22 व 23 अक्टूबर 2025 को रवाना होगी, जबकि मुजफ्फरपुर से इसकी वापसी 19, 20, 23 व 24 अक्टूबर को होगी. ये ट्रेन नई दिल्ली से दोपहर 1:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 2:00 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी.
वहीं, वापसी में यह मुजफ्फरपुर से दोपहर 3:30 बजे रवाना होकर अगले दिन 4:50 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. ट्रेन का मार्ग गाजियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव, ऐशबाग, बादशाहनगर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, सिवान, छपरा, सोनपुर और हाजीपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगा. यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें एसी कोचों की भी व्यवस्था की गई है.
रेलवे ने खड़की–हजरत निजामुद्दीन–खड़की सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन (संख्या 01427/01428) की सेवा अवधि भी बढ़ाने की घोषणा की गई है. ट्रेन संख्या 01427 (खड़की–हजरत निजामुद्दीन) अब 29 अक्टूबर व 2 नवंबर को भी चलेगी, जबकि 01428 (हजरत निजामुद्दीन–खड़की) की यात्रा 30 अक्टूबर और 3 नवंबर 2025 तक बढ़ाई गई है. ये ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित समय, दिन व मार्ग पर ही चलेंगी.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की ओर यात्रा करते हैं. ऐसे में रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक व समयबद्ध यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है. रेलवे का यह निर्णय न केवल अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने में मदद करेगा, बल्कि यात्रियों को अधिक विकल्प भी प्रदान करेगा, जिससे वे आरामदायक यात्रा कर सकें.
