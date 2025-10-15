दीपावली और छठ पर यात्रियों को मिलेगी राहत: उत्तर रेलवे की स्पेशल ट्रेनों की 4718 ट्रिप्स से 2.70 लाख अतिरिक्त सीटें
भीड़भाड़ से बचने के लिए रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री रोक दी गई है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं.
Published : October 15, 2025 at 8:36 PM IST
नई दिल्ली: दीपावली व छठ पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए उत्तर रेलवे ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ इंतजाम किए हैं. 19 सितंबर से 30 नवंबर तक ट्रेनों के कुल 4718 ट्रिप्स चलाई जा रही हैं, जिससे 2.70 लाख अतिरिक्त सीटें यात्रियों के लिए उपलब्ध होंगी. इनमें 1.76 लाख सीटें जनरल श्रेणी की हैं. दिल्ली से ही 349 ट्रिप्स संचालित होंगी. बढ़ती भीड़ को देखते हुए 15 से 28 अक्तूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री पर रोक लगा दी गई है.
ट्रेनों की 4718 ट्रिप्स की जाएंगी संचालित: उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि के 19 सितंबर से 30 नवंबर तक उत्तर रेलवे की ओर से 4718 स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स चलाई जा रही हैं, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 3836 थी. इसके अतिरिक्त 23 नई नियमित ट्रेनें पिछले वर्ष छठ से अब तक शुरू की जा चुकी हैं.
2.70 लाख अतिरिक्त सीटें: उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने बताया कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 27 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच स्पेशल ट्रेन चलने से 2,70,532 सीटें अतिरिक्त बन रही हैं, जिनमें से 1,76,400 सीटें जनरल श्रेणी की हैं. पिछले साल यह संख्या क्रमशः 2,48,008 और 1,12,500 थी.
दिल्ली से 349 ट्रिप्स सहित सात डिवीजन से संचालन: 15 से 27 अक्तूबर के बीच केवल उत्तर रेलवे से 507 ट्रिप्स शुरू होंगी, जिनमें से दिल्ली मंडल से 349, अंबाला से 34, फिरोजपुर से 19, मुरादाबाद से 18, जम्मू से 22 व लखनऊ मंडल से 65 ट्रिप्स होंगी. यात्रियों की मांग पर रीयल-टाइम में अनिर्धारित ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी.
प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक: उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर भीड़भाड़ न हो इसके लिए नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, सराय काले खां और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री 15 से 28 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दी गई है. रेलवे स्टेशन पर रेलवे के कर्मचारी और आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं, जो जरूरतमंद लोगों को ट्रेन में बैठने में मदद करेंगे.
सुरक्षा व निगरानी के कड़े इंतजाम: महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए करीब 2100 आरपीएफ व आरपीएसएफ के कर्मी तैनात किए गए हैं. स्टेशन और ट्रेनों में एंटी-सबोटाज जांच, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और सहयोगी एजेंसियों के साथ समन्वय बैठकों का आयोजन किया गया है. रेलवे स्टेशन पर तैनात पुलिसकर्मी यात्रियों को फोटो पर ब्रिज व सीढ़ियों पर नहीं बैठने देंगे जिससे कि आवाजाही सुगम रहे.
भीड़ नियंत्रण के लिए सख्त कदम: भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के साथ रेलवे स्टेशन के बाहर होल्डिंग एरिया बनाया गया है. पार्सल ऑफिस अस्थायी रूप से बंद किया गया है. नई दिल्ली से चलने वाली कुछ ट्रेनों को आनंद विहार शिफ्ट किया गया है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के प्लेटफार्म में भी बदलाव किया गया है जिससे भीड़ एक जगह ना आए. महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने बताया कि भीड़ प्रबंधन के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाने की योजना है. बहुत जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू होगा.
