उत्तर रेलवे में अब सिग्नलिंग होगी अपग्रेड, दिल्ली–अंबाला मंडल के 34 स्टेशनों पर तेज होगी ट्रेन स्पीड
दिल्ली और अंबाला मंडल के हाई डेंसिटी और हाईली यूज्ड नेटवर्क रूट्स पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 421.41 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत
Published : February 9, 2026 at 5:27 PM IST
नई दिल्ली : रेल मंत्रालय ने उत्तर रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा और परिचालन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में के लिए एक अहम फैसला लिया है. मंत्रालय ने दिल्ली और अंबाला मंडल के हाई डेंसिटी और हाईली यूज्ड नेटवर्क रूट्स पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कुल 421.41 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. इस परियोजना के तहत 34 स्टेशनों पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी. इससे ट्रेन संचालन अधिक सुरक्षित, तेज व भरोसेमंद होगा.
सिग्नलिंग सिस्टम को आधुनिक तकनीक से किया जाएगा लैस
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये फैसला ऐसे समय लिया गया है, जब उत्तर रेलवे के प्रमुख रूट्स पर यात्री और मालगाड़ियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है. मौजूदा सिग्नलिंग सिस्टम को आधुनिक तकनीक से लैस करना अब अनिवार्य हो गया है, जिससे परिचालन में मानवीय त्रुटियों की संभावना को न्यूनतम किया जा सके. इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग उन स्टेशनों पर लागू की जाएगी, जहां पहले से स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी मिल चुकी है. कवच और आधुनिक सिग्नलिंग का यह संयोजन ट्रेन परिचालन के दौरान टक्कर, सिग्नल जंप और अन्य तकनीकी जोखिमों को रोकने में निर्णायक भूमिका निभाएगा.
दिल्ली मंडल के 21 स्टेशनों को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से जोड़ा जाएगा
परियोजना के तहत दिल्ली मंडल के हाई डेंसिटी और हाईली यूज्ड नेटवर्क रूट्स पर स्थित 21 स्टेशनों को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से जोड़ा जाएगा, जिस पर करीब 292.24 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जबकि अंबाला मंडल के 13 स्टेशनों पर यह व्यवस्था लागू की जाएगी. यहां के लिए 129.17 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पारंपरिक मैकेनिकल सिस्टम की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है.
मानवीय चूक की गुंजाइश लगभग खत्म
इसमें कंप्यूटर आधारित नियंत्रण प्रणाली के जरिए सिग्नल व पॉइंट्स को संचालित किया जाता है. इससे किसी भी तरह की मानवीय चूक की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है. इसके अतिरिक्त यह प्रणाली उच्च यातायात घनत्व वाले रूट्स पर भी निर्बाध ट्रेन संचालन सुनिश्चित करती है. यह परियोजना कार्य, मशीनरी और रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम यानी पिंक बुक 2024-25 के तहत स्वीकृत बड़े अम्ब्रेला कार्यों का हिस्सा है. इसके अंतर्गत उत्तर रेलवे के लिए 1,547 करोड़ रुपये की योजनाएं पहले से तय हैं.
रेलवे को वैश्विक मानकों के करीब ले जाने की दिशा में अहम कदम
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और कवच जैसी तकनीकों का समन्वय रेलवे संरक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा. इससे न केवल यात्रियों की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि भविष्य में बढ़ने वाले रेल यातायात को भी बेहतर ढंग से संभाला जा सकेगा. यह निवेश उत्तर रेलवे के सबसे व्यस्त रूट्स पर परिचालन दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ रेलवे को वैश्विक मानकों के करीब ले जाने की दिशा में एक अहम कदम है.
