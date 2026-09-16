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भीड़ से हैं परेशान? उत्तर रेलवे की इन स्पेशल ट्रेनों में कराएं बुकिंग, सफर होगा आसान

त्योहारी सीजन में उत्तर रेलवे अक्टूबर से दिसंबर के बीच दो नई फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाएगा.

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प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 5:27 PM IST

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वाराणसी: अगर आप भी आगामी त्योहारों के समय ट्रेन से कहीं आने-जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए काफी राहतभरी हो सकती है, क्योंकि उत्तर रेलवे अक्टूबर से दिसंबर के बीच दो नई फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाएगा. इन गाड़ियों में योग नगरी ऋषिकेश-कोलकाता-योग नगरी ऋषिकेश और अमृतसर-बरौनी-अमृतसर स्पेशल एक्सप्रेस शामिल हैं. ऐसे में यात्रियों को आसानी से कन्फर्म टिकट मिल सकेगा और वह आरामदायक सफर कर सकेंगे.

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वाराणसी स्टेशन (Photo Credit; ETV Bharat)

रेलवे के मुताबिक, योग नगरी ऋषिकेश-कोलकाता स्पेशल (04312/04311) ऋषिकेश से 16 अक्टूबर से 20 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी और इसी तरह कोलकाता से 18 अक्टूबर से 22 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को रवाना होगी. ट्रेन 04312 ऋषिकेश से रात 10:20 बजे चलेगी, जो हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, रायबरेली, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ होते हुए वाराणसी स्टेशन पहुंचेगी. इसी तरह वापसी में ट्रेन 04311 कोलकाता से दोपहर 1:55 बजे चलकर इन्हीं प्रमुख स्टेशनों से होते हुए ऋषिकेश पहुंचेगी.

वहीं, अमृतसर-बरौनी-अमृतसर स्पेशल एक्सप्रेस (04668/04667) अमृतसर से चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी. ट्रेन 04668 अमृतसर से रात 8:10 बजे रवाना होगी, जो ब्यास, जालंधर सिटी, अंबाला कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आलमनगर, रायबरेली, प्रतापगढ़ और वाराणसी होते हुए बरौनी जंक्शन पहुंचेगी. वापसी में यह गाड़ी 04667 बरौनी से सुबह 5:05 बजे चलकर इन्हीं प्रमुख स्टेशनों से होते हुए अमृतसर पहुंचेगी.

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ट्रेन चलाएगा उत्तर रेलवे स्पेशल (Photo Credit; ETV Bharat)

वाराणसी जंक्शन स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता का कहना है कि त्योहार के सीजन में स्पेशल ट्रेनों के संचालन की शुरूआत जल्द होने जा रही है. वाराणसी रेलवे स्टेशन पर पूर्वांचल सहित बिहार और आसपास के कई राज्यों के लोगों का आना होता है और यहां से लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं. ऐसे में वाराणसी रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया गया है और कुछ का जारी किया जाएगा.

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