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उत्तर रेलवे चलाएगा आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, जानिए किन रूटों पर होगा संचालन

लखनऊ: उत्तर रेलवे प्रशासन त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त संख्या को ध्यान में रखते हुए पांच जोड़ी आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन कराएगा. इन विशेष ट्रेनों के संचालन से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार क्षेत्र के प्रमुख शहरों के बीच अतिरिक्त रेल यातायात सुविधा उपलब्ध होगी. उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को सफर में काफी सहूलियत मिलेगी.









इन ट्रेनों का होगा संचालन



1. ट्रेन संख्या 04209 वाराणसी–दिल्ली जंक्शन दो अक्टूबर से 27 नवंबर तक कुल 25 ट्रिप और ट्रेन संख्या 04210 दिल्ली जंक्शन–वाराणसी तीन अक्टूबर से 28 नवंबर तक कुल 25 ट्रिप संचालित होगी. 04209 का संचालन शुक्रवार, सोमवार और बुधवार को और 04210 का संचालन शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को होगा. इस ट्रेन में सामान्य, स्लीपर और वातानुकूलित सहित कुल 20 कोच होंगे. ट्रेन 04209 वाराणसी, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, रायबरेली लखनऊ, हरदोई, रामपुर, मुरादाबाद, गजरौला जंक्शन, हापुड़, गाजियाबाद, नई दिल्ली होते हुए दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी. वापसी में 04210 दिल्ली जंक्शन से चलकर नई दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़, गजरौला जंक्शन, मुरादाबाद, रामपुर, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, वाराणसी जंक्शन पर आएगी.





2. ट्रेन संख्या 04213 अयोध्या कैंट–आनंद विहार टर्मिनल एक अक्टूबर से 29 नवंबर तक कुल 18 ट्रिप और 04214 आनंद विहार टर्मिनल–अयोध्या कैंट दो अक्टूबर से 30 नवंबर तक कुल 18 ट्रिप संचालित होगी. 04213 का संचालन गुरुवार, रविवार और 04214 का संचालन शुक्रवार व सोमवार को होगा. इस ट्रेन में सामान्य, स्लीपर और वातानुकूलित सहित कुल 20 कोच होंगे. ट्रेन 04213 अयोध्या कैंट से बाराबंकीz लखनऊ, गाजियाबाद होते हुए आनंद विहार टर्मिनल पर पहुंचेगी. वापसी में 04214 आनंद विहार टर्मिनल से चलकर गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, बाराबंकी होते हुए अयोध्या कैंट पहुंचेगी.





3. ट्रेन संख्या 04512 चंडीगढ़–पटना जंक्शन एक अक्टूबर से 26 नवंबर तक कुल नौ ट्रिप और ट्रेन 04511 पटना जंक्शन–चंडीगढ़ दो अक्टूबर से 27 नवंबर तक कुल नौ ट्रिप चलेगी. 04512 का संचालन गुरुवार (साप्ताहिक) और 04511 का संचालन शुक्रवार (साप्ताहिक) को होगा. इस ट्रेन में सामान्य, स्लीपर और वातानुकूलित सहित कुल 22 कोच होंगे. 04512 चंडीगढ़, अंबाला कैंट, सहारनपुर, रुड़की, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, आलमनगर, उतरटिया जंक्शन, सुल्तानपुर, वाराणसी, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर होते हुए पटना जंक्शन पहुंचेगी. 04511 पटना जंक्शन से दानापुर, आरा, बक्सर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी, सुल्तानपुर, उतरटिया जंक्शन, आलमनगर, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, रुड़की, सहारनपुर और अंबाला कैंट होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगी.



4. ट्रेन संख्या 04616 फिरोजपुर कैंट–पटना जंक्शन छह अक्टूबर से 24 नवंबर तक कुल आठ ट्रिप और ट्रेन 04615 पटना जंक्शन–फिरोजपुर कैंट साथ अक्टूबर से 25 नवंबर तक कुल आठ ट्रिप संचालित होगी. 04616 का संचालन मंगलवार (साप्ताहिक) और 04615 का संचालन बुधवार (साप्ताहिक) को होगा. इस ट्रेन में सामान्य , स्लीपर और वातानुकूलित सहित कुल 20 कोच होंगे. ट्रेन 04616 फिरोजपुर कैंट से मोगा, लुधियाना, अंबाला कैंट, यमुनानगर-जगाधरी, सहारनपुर, रुड़की, नजीबाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, बालामऊ, आलमनगर, उतरटिया जंक्शन, रायबरेली, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, जंघई जंक्शन, वाराणसी, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, रघुनाथपुर, आरा, दानापुर होते हुए पटना जंक्शन पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 04615 पटना जंक्शन से दानापुर, आरा, रघुनाथपुर, बक्सर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी, जंघई जंक्शन, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, रायबरेली, उतरटिया जंक्शन, आलमनगर, बालामऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद, रुड़की, सहारनपुर, यमुनानगर-जगाधरी, अंबाला कैंट, लुधियाना और मोगा होते हुए फिरोजपुर कैंट पर पहुंचेगी.





5. ट्रेन संख्या 04227 वाराणसी–चंडीगढ़ एक अक्टूबर से 29 नवंबर तक कुल 18 ट्रिप और ट्रेन 04228 चंडीगढ़–वाराणसी दो अक्टूबर से 30 नवंबर तक कुल 18 ट्रिप संचालित होगी. 04227 का संचालन गुरुवार, रविवार और 04228 का संचालन शुक्रवार व सोमवार को होगा. इस ट्रेन में सामान्य, स्लीपर और वातानुकूलित सहित कुल 20 कोच होंगे. ट्रेन 04227 वाराणसी से मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, रुड़की, सहारनपुर, अंबाला कैंट होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन 04228 चंडीगढ़ से अंबाला कैंट, सहारनपुर, रुड़की, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, रायबरेली, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ होते हुए वाराणसी जंक्शन पर पहुंचेगी.



