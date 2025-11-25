ETV Bharat / state

कोहरे का असर: एक दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक कई ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बढ़ी चिंता

नई दिल्ली: उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगामी घने कोहरे के मौसम को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. रेलवे ने 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया है. दिसंबर व जनवरी में उत्तर भारत में घना कोहरा छा जाता है, जिससे ट्रेनों की गति प्रभावित होती है. साथ ही दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में रेलवे ने समय पर और सुरक्षित संचालन को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि दिल्ली जंक्शन, नई दिल्ली, गाजियाबाद, शामली, जिंद, बरेली, फरीदाबाद, कोसी कलां, सराय रोहिल्ला, फरीदाबाद, अंबाला, पानीपत, कुरुक्षेत्र, मेरठ व मोरादाबाद रूट पर चलने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द किया गया है.

दिल्ली–एनसीआर रूट पर रद्द होने वाली प्रमुख ट्रेनें: कोहरे के दौरान रद्द होने वाली ट्रेन संख्या में 54057 दिल्ली जंक्शन–शामली, 54058 शामली–दिल्ली जंक्शन, 54031 दिल्ली जंक्शन–जिंद, 54034 जिंद–दिल्ली जंक्शन जैसी लोकल व पैसेंजर ट्रेनें प्रमुख हैं. इसके साथ ही 64449 गाजियाबाद–नई दिल्ली, 64428 नई दिल्ली–गाजियाबाद, 64431 गाजियाबाद–नई दिल्ली, 64450 नई दिल्ली–गाजियाबाद जैसी EMU/DEMU सेवाएं भी रद्द रहेंगी.