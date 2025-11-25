ETV Bharat / state

कोहरे का असर: एक दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक कई ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बढ़ी चिंता

दिल्ली जंक्शन, नई दिल्ली, गाजियाबाद, शामली, जिंद, बरेली, फरीदाबाद, कोसी कलां और अन्य रूट पर चलने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द किया गया है.

उत्तर रेलवे का बड़ा कदम
उत्तर रेलवे का बड़ा कदम (ETV Bharat)
नई दिल्ली: उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगामी घने कोहरे के मौसम को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. रेलवे ने 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया है. दिसंबर व जनवरी में उत्तर भारत में घना कोहरा छा जाता है, जिससे ट्रेनों की गति प्रभावित होती है. साथ ही दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में रेलवे ने समय पर और सुरक्षित संचालन को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि दिल्ली जंक्शन, नई दिल्ली, गाजियाबाद, शामली, जिंद, बरेली, फरीदाबाद, कोसी कलां, सराय रोहिल्ला, फरीदाबाद, अंबाला, पानीपत, कुरुक्षेत्र, मेरठ व मोरादाबाद रूट पर चलने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द किया गया है.

दिल्ली–एनसीआर रूट पर रद्द होने वाली प्रमुख ट्रेनें: कोहरे के दौरान रद्द होने वाली ट्रेन संख्या में 54057 दिल्ली जंक्शन–शामली, 54058 शामली–दिल्ली जंक्शन, 54031 दिल्ली जंक्शन–जिंद, 54034 जिंद–दिल्ली जंक्शन जैसी लोकल व पैसेंजर ट्रेनें प्रमुख हैं. इसके साथ ही 64449 गाजियाबाद–नई दिल्ली, 64428 नई दिल्ली–गाजियाबाद, 64431 गाजियाबाद–नई दिल्ली, 64450 नई दिल्ली–गाजियाबाद जैसी EMU/DEMU सेवाएं भी रद्द रहेंगी.

दिल्ली–ब्रज और हरियाणा रूट पर असर: 64074 नई दिल्ली–कोसी कलां, 64073 कोसी कलां–नई दिल्ली, 74033 सराय रोहिल्ला–फरुख नगर, 74036 फरुख नगर–सराय रोहिल्ला, 64532 अंबाला–पानीपत, 64541 पानीपत–अंबाला जैसी कई ट्रेनों को भी रद्द करने का फैसला लिया गया है.

रेलवे की यात्रियों से अपील: उत्तर रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा की योजना बनाने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति अवश्य जांच लें. यात्री NTES ऐप या 139 नंबर पर कॉल कर ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि ये निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. कोहरे के समय ट्रेनों की सुरक्षित व सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करना प्राथमिकता है.

