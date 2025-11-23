ETV Bharat / state

उत्तर रेलवे का बड़ा कदम, त्योहारों व धार्मिक आयोजनों के मद्देनजर शुरू की दो विशेष रेल सेवाएं

नई दिल्ली: त्योहारों, शादी-ब्याह के मौसम और धार्मिक आयोजनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं.पहला ये कि दिल्ली जंक्शन से शामली के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ाई गई है. वहीं दूसरा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली जंक्शन से नंगल डैम के लिए विशेष एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू की गई है. इन दोनों सेवाओं का उद्देश्य यात्रियों को निर्बाध, सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ट्रेन संख्या 04413 दिल्ली जंक्शन–शामली स्पेशल की अवधि बढ़ाकर 23 नवंबर 2025 तक कर दी गई है. इसके विपरीत दिशा में चलने वाली ट्रेन संख्या 04414 शामली–दिल्ली जंक्शन स्पेशल को 24 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है.

यात्रियों की बढ़ती मांग को देखकर लिया निर्णय: यह निर्णय यात्रियों की बढ़ती मांग और दिल्ली–पश्चिम यूपी रूट पर बढ़ते यातायात को देखते हुए लिया गया है. शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों के यात्रियों के लिए यह ट्रेन लंबे समय से एक महत्वपूर्ण परिवहन साधन रही है. त्योहार और विवाह सीजन में इस रूट पर अत्यधिक भीड़ है, ऐसे में ट्रेन की अवधि बढ़ने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी.

गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर विशेष व्यवस्था: हिमांशु शेखर उपाध्याय ने आगे बताया कि गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने दिल्ली जंक्शन–नंगल डैम–दिल्ली जंक्शन के बीच विशेष एक्सप्रेस सेवा की घोषणा की है.