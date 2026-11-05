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दीपावली और छठ पर्व पर रेलवे का खास प्लान; स्पेशल ट्रेनों की ट्रिप से यात्रियों को मिलेगी राहत, जानिये क्या है तैयारी?

मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने दी जानकारी. ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने गुरुवार को डीआरएम कार्यालय में प्रेसवार्ता का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने दीपावली और छठ पूजा के दौरान चलने वाली ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि स्टेशन पर भारी भीड़ के मद्देनजर बैटरी कार्ट का संचालन नहीं किया जाएगा. पूछताछ काउंटर के अलावा "में आई हेल्प यू" सेंटर बनाया गया है, जहां पर यात्री अपनी ट्रेन से संबंधित पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे. कॉमर्शियल विंग के कर्मचारियों को यात्रियों की सहायता के लिए स्टेशन पर ड्रेस में तैनात किया जाएगा, जिससे यात्री समझ सकेंगे कि यह रेलवे से जुड़े प्रतिनिधि हैं.

मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर आरपीएफ और जीआरपी की तैनाती की गई है. साथ ही कंट्रोल रूम से लगातार हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जाएगी. इसकी मॉनिटरिंग के लिए ड्यूटी लगाई गई है. उन्होंने बताया कि काफी संख्या में दीपावली स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही हैं, जिससे दीपावली पर यात्रियों को उनके सफर में कोई दिक्कत न हो. लखनऊ और बनारस में अतिरिक्त कोच भी रखे गए हैं, जिससे ज्यादा भीड़ होने पर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाकर यात्रियों को सहूलियत दी जा सके.



मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि दीपावली और छठ पर्व आने वाला है, उसमें जो टोटल ट्रिप्स डिवीजन ने प्लान की है जो डिवीजन से ओरिजिनेट हो रही हैं या टर्मिनेट हो रही हैं. ऐसी 344 ट्रिप्स स्पेशल चलाई हैं और चलने वाली हैं. चार नवंबर से 20 नवंबर से बीच 103 ट्रिप्स स्पेशल हमने प्लान की हैं. उन्होंने बताया कि डिवीजन से गुजरने वाली जो ट्रेन कहीं और से स्टार्ट होकर स्पेशल बनकर निकल रही हैं और लखनऊ डिवीजन से गुजरेंगी ऐसी गाड़ियों की संख्या जो पूरे फेस्टिवल में हैं यह करीब 1378 ट्रिप हैं. इस दीपावली और छठ के समय में ऐसी 441 ट्रिप्स स्पेशल ट्रेनों की होंगी. उन्होंने बताया कि अभी 25, 30 अक्टूबर और एक नवंबर को जो एग्जाम था उसमें हमने काफी तैयारी की थी. हमने 19 स्पेशल ट्रेनें इन तीन दिनों में चलाई थीं और करीब 16000 से ज्यादा पैसेंजर हमने कैरी किए हैं. इसमें मुख्य रूप से जो ट्रेन चलाई गईं थीं वह आगरा के लिए, प्रयाग संगम के लिए बलिया के लिए और बनारस के साथ ही मुरादाबाद के लिए.