दीपावली और छठ पर्व पर रेलवे का खास प्लान; स्पेशल ट्रेनों की ट्रिप से यात्रियों को मिलेगी राहत, जानिये क्या है तैयारी?
मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने गुरुवार को डीआरएम कार्यालय में प्रेसवार्ता का आयोजन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 10:41 PM IST
लखनऊ : उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने गुरुवार को डीआरएम कार्यालय में प्रेसवार्ता का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने दीपावली और छठ पूजा के दौरान चलने वाली ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि स्टेशन पर भारी भीड़ के मद्देनजर बैटरी कार्ट का संचालन नहीं किया जाएगा. पूछताछ काउंटर के अलावा "में आई हेल्प यू" सेंटर बनाया गया है, जहां पर यात्री अपनी ट्रेन से संबंधित पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे. कॉमर्शियल विंग के कर्मचारियों को यात्रियों की सहायता के लिए स्टेशन पर ड्रेस में तैनात किया जाएगा, जिससे यात्री समझ सकेंगे कि यह रेलवे से जुड़े प्रतिनिधि हैं.
उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर आरपीएफ और जीआरपी की तैनाती की गई है. साथ ही कंट्रोल रूम से लगातार हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जाएगी. इसकी मॉनिटरिंग के लिए ड्यूटी लगाई गई है.
उन्होंने बताया कि काफी संख्या में दीपावली स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही हैं, जिससे दीपावली पर यात्रियों को उनके सफर में कोई दिक्कत न हो. लखनऊ और बनारस में अतिरिक्त कोच भी रखे गए हैं, जिससे ज्यादा भीड़ होने पर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाकर यात्रियों को सहूलियत दी जा सके.
मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि दीपावली और छठ पर्व आने वाला है, उसमें जो टोटल ट्रिप्स डिवीजन ने प्लान की है जो डिवीजन से ओरिजिनेट हो रही हैं या टर्मिनेट हो रही हैं. ऐसी 344 ट्रिप्स स्पेशल चलाई हैं और चलने वाली हैं. चार नवंबर से 20 नवंबर से बीच 103 ट्रिप्स स्पेशल हमने प्लान की हैं.
उन्होंने बताया कि डिवीजन से गुजरने वाली जो ट्रेन कहीं और से स्टार्ट होकर स्पेशल बनकर निकल रही हैं और लखनऊ डिवीजन से गुजरेंगी ऐसी गाड़ियों की संख्या जो पूरे फेस्टिवल में हैं यह करीब 1378 ट्रिप हैं. इस दीपावली और छठ के समय में ऐसी 441 ट्रिप्स स्पेशल ट्रेनों की होंगी.
उन्होंने बताया कि अभी 25, 30 अक्टूबर और एक नवंबर को जो एग्जाम था उसमें हमने काफी तैयारी की थी. हमने 19 स्पेशल ट्रेनें इन तीन दिनों में चलाई थीं और करीब 16000 से ज्यादा पैसेंजर हमने कैरी किए हैं. इसमें मुख्य रूप से जो ट्रेन चलाई गईं थीं वह आगरा के लिए, प्रयाग संगम के लिए बलिया के लिए और बनारस के साथ ही मुरादाबाद के लिए.
उन्होंने बताया कि अभी हम जो ट्रेन फेस्टिवल के समय में प्लान कर रहे हैं यह होगी डिवीजन से जो ओरिजिनेट होंगी, चाहे वह लखनऊ हो, बनारस हो या फिर अयोध्या कैंट हो. जो ट्रेन की डेस्टिनेशन होगी दिल्ली के लिए, लोकमान्य तिलक के लिए, उधना के लिए, चंडीगढ़ के लिए जम्मू तवी के लिए और भटिंडा के लिए हैं.
उन्होंने बताया कि कुछ डिवीजन के अंदर बनारस से अयोध्या या अयोध्या से बनारस संचालित होंगी. ट्रेनों पर हमने जो वेटिंग लिस्ट देखी है उन पॉपुलर ट्रेनों में जिसमें बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन प्लान की है हमने. उन्होंने बताया कि बनारस और लखनऊ में स्पेशल रेक्स रखे हैं.
उन्होंने बताया कि भीड़ की मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे से कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग का हमारा मेकैनिज्म है. हम राउंड द क्लॉक अपने अधिकारियों को रखेंगे. खासतौर से बनारस और लखनऊ स्टेशन पर हमारे अफसर राउंड द क्लॉक रहेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे सबसे ज्यादा फुटफाल होते हैं. दोनों ही महत्वपूर्ण स्टेशन हैं.
उन्होंने बताया कि अनाउंसमेंट की व्यवस्था होगी. पैसेंजर जहां भी हो उन्हें जानकारी होती रहे. डिस्प्ले बोर्ड से ट्रेनों के अराइवल और डिपार्चर की इनफार्मेशन मिलती रहेगी. प्लेटफार्म चेंज नहीं करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं. जब तक कोई ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट न हो. लखनऊ में बैटरी कार्ट को बैन कर दिया है.
उन्होंने बताया कि दीपावली और छठ के समय में यह वहां नहीं चलेंगी. जिस किसी पैसेंजर को रिक्वायरमेंट होगी व्हीलचेयर ले सकेंगे. पार्सल की एक्टिविटी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी दिल्ली और अन्य जगहों के लिए. क्योंकि इस दौरान हमें यात्रियों को ही पूरी तरह से डील करना है. उन्होंने कहा कि इस दौरान हम ब्लॉक कम रखेंगे, जिससे ट्रेन चलती रहे और लोग फेस्टिवल पर अपने घरों पर आसानी से पहुंच सकें.
हाल ही में एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास एसी कोच में चोरी होने के मामले पर डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. जल्द ही हम इस घटना को अंजाम देने वाले प्रकरण का खुलासा करेंगे. अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है. आरपीएफ को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा के साथ प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सीनियर डीसीएम समर्थ कुमार गुप्ता और डीएससी, आरपीएफ देवांश शुक्ला मौजूद रहे.
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