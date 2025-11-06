ETV Bharat / state

त्योहारी-चुनावी सीजन में यात्रियों को बड़ी राहत, उत्तर रेलवे चला रहा स्पेशल ट्रेनें, जानें रूट और टाइमिंग

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव व त्योहारी सीजन के मद्देनजर उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली-एनसीआर से लेकर बिहार, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई अनारक्षित विशेष ट्रेनों का संचालन और बंद पड़ी कई पैसेंजर ट्रेनों की बहाली का निर्णय लिया है. इससे हजारों यात्रियों को यात्रा के दौरान भारी राहत मिलने के आसार है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि छपरा जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) के बीच दो जोड़ी (कुल चार) अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है. पहली ट्रेन संख्या 05089/05090 छह और सात नवंबर को एक-एक फेरे में चलेगी, जबकि दूसरी ट्रेन संख्या 05589/05590 सात और आठ नवंबर को दो-दो फेरों में संचालित की जाएंगी. ट्रेन संख्या 05089 छपरा जंक्शन से 6 नवंबर को रात 8:00 बजे रवाना होगी. अगले दिन दोपहर 3:45 बजे आनंद विहार (टी) पहुंचेगी.

वापसी ट्रेन 05090 आनंद विहार (टी) से 7 नवंबर को शाम 6:00 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2:00 बजे छपरा पहुंचेगी. वहीं, ट्रेन संख्या 05589 साथ और आठ नवंबर को छपरा से दोपहर 3:00 बजे रवाना होगी. ये अगले दिन सुबह 10:45 बजे आनंद विहार (टी) पहुंचेगी. इसकी वापसी सेवा (05590) आठ और नौ नवंबर को दोपहर 1:00 बजे आनंद विहार से शुरू होगी. अगले दिन सुबह 9:00 बजे छपरा पहुंचेगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इन ट्रेनों में सभी कोच जनरल क्लास (अनारक्षित) होंगे, जिससे अधिक से अधिक यात्री यात्रा कर सकें. ट्रेनें अपने मार्ग में मशरख, दिघवा दुबौली, थावे, पडरौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बुरवल, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद और गाजियाबाद जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेंगी.