ETV Bharat / state

त्योहारी-चुनावी सीजन में यात्रियों को बड़ी राहत, उत्तर रेलवे चला रहा स्पेशल ट्रेनें, जानें रूट और टाइमिंग

त्योहारी- चुनावी सीजन में यात्रियों को बड़ी राहत, उत्तर रेलवे ने चलाई स्पेशल व बहाल की कई पैसेंजर ट्रेनें

त्योहारी-चुनावी सीजन में यात्रियों को बड़ी राहत
त्योहारी-चुनावी सीजन में यात्रियों को बड़ी राहत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 6, 2025 at 7:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव व त्योहारी सीजन के मद्देनजर उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली-एनसीआर से लेकर बिहार, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई अनारक्षित विशेष ट्रेनों का संचालन और बंद पड़ी कई पैसेंजर ट्रेनों की बहाली का निर्णय लिया है. इससे हजारों यात्रियों को यात्रा के दौरान भारी राहत मिलने के आसार है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि छपरा जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) के बीच दो जोड़ी (कुल चार) अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है. पहली ट्रेन संख्या 05089/05090 छह और सात नवंबर को एक-एक फेरे में चलेगी, जबकि दूसरी ट्रेन संख्या 05589/05590 सात और आठ नवंबर को दो-दो फेरों में संचालित की जाएंगी. ट्रेन संख्या 05089 छपरा जंक्शन से 6 नवंबर को रात 8:00 बजे रवाना होगी. अगले दिन दोपहर 3:45 बजे आनंद विहार (टी) पहुंचेगी.

वापसी ट्रेन 05090 आनंद विहार (टी) से 7 नवंबर को शाम 6:00 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2:00 बजे छपरा पहुंचेगी. वहीं, ट्रेन संख्या 05589 साथ और आठ नवंबर को छपरा से दोपहर 3:00 बजे रवाना होगी. ये अगले दिन सुबह 10:45 बजे आनंद विहार (टी) पहुंचेगी. इसकी वापसी सेवा (05590) आठ और नौ नवंबर को दोपहर 1:00 बजे आनंद विहार से शुरू होगी. अगले दिन सुबह 9:00 बजे छपरा पहुंचेगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इन ट्रेनों में सभी कोच जनरल क्लास (अनारक्षित) होंगे, जिससे अधिक से अधिक यात्री यात्रा कर सकें. ट्रेनें अपने मार्ग में मशरख, दिघवा दुबौली, थावे, पडरौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बुरवल, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद और गाजियाबाद जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेंगी.

त्योहारी- चुनावी सीजन में यात्रियों को राहत, उत्तर रेलवे ने चलाईं स्पेशल व बहाल की कई पैसेंजर ट्रेनें
त्योहारी- चुनावी सीजन में यात्रियों को राहत, उत्तर रेलवे ने चलाईं स्पेशल व बहाल की कई पैसेंजर ट्रेनें (ETV Bharat)

कई पैसेंजर ट्रेनों की बहाली की भी घोषणा: इसके साथ ही उत्तर रेलवे ने दिल्ली व आसपास के यात्रियों की सुविधा के लिए कई पैसेंजर ट्रेनों की बहाली की भी घोषणा की है. जिन ट्रेनों को अस्थायी रूप से बंद किया गया था, उन्हें अब 6 से 8 नवंबर 2025 तक फिर से चलाया गया है.

  • 54031 दिल्ली जंक्शन– जींद जंक्शन पैसेंजर
  • 54034 जींद जंक्शन– दिल्ली जंक्शन पैसेंजर
  • 54058 शामली– दिल्ली जंक्शन पैसेंजर
  • 54085 दिल्ली जंक्शन– सतरौद पैसेंजर
  • 54086 सतरौद– दिल्ली जंक्शन पैसेंजर
  • 54057 दिल्ली जंक्शन– शामली पैसेंजर

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, यह कदम त्योहारी सीजन व बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए उठाया गया है, जिससे दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच आवागमन सुचारु रहे. इससे उन यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा जो रोजाना या अल्प दूरी की यात्रा करते हैं, साथ ही उन प्रवासी श्रमिकों और मतदाताओं को भी सुविधा मिलेगी जो मतदान के लिए अपने गृह जनपद लौट रहे हैं.

ये भी पढ़ें:

  1. रेलवे ने ट्रेन के बदले रूट... तो कई आंशिक रद्द; बाहर जानें से पहले कर लें यह काम
  2. यात्रीगण कृप्या ध्यान दें, अब दिल्ली के अलावा NCR के इन दो शहरों से भी मिलेगी बिहार के लिए ट्रेन, रेलवे लाया स्पेशल तोहफा

TAGGED:

SPECIAL TRAINS IN FESTIVAL SEASON
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
ELECTION SPECIAL TRAINS
DELHI BIHAR SPECIAL TRAINS
DELHI TO BIHAR SPECIAL TRAINS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.