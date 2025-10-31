ETV Bharat / state

खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर भक्तों पर बरसी रेलवे की कृपा, श्रद्धालुओं के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें; जानें पूरा शेड्यूल

नई दिल्ली: उत्तर रेलवे ने बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए शकूरबस्ती से राजस्थान के रींगस जंक्शन के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. यह ट्रेन पूरी तरह अनारक्षित होगी, जिससे सामान्य यात्रियों को भी खाटू श्याम के दरबार तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यह विशेष सेवा यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है. यह ट्रेन 31 अक्टूबर को एक फेरे में दिल्ली के शाकूरबस्ती स्टेशन से रवाना होगी. वापसी में एक नवंबर को रींगस से दिल्ली के लिए चलेगी.

ट्रेन संख्या 04472 शाकूरबस्ती–रींगस स्पेशल 31 अक्टूबर को रात 9:45 बजे शाकूरबस्ती से प्रस्थान करेगी. ट्रेन पटेल नगर, दिल्ली कैंट, बिजवासन, गुरुग्राम, गढ़ी हरसारू, पाटौदी रोड, रेवाड़ी, कुंड, अटेली, नारनौल, डाबला, निम का थाना, कानवट और श्रीमाधोपुर होते हुए सुबह 3:10 बजे रींगस जंक्शन पहुंचेगी. वहीं, ट्रेन संख्या 04471 रींगस–शाकूरबस्ती स्पेशल वापसी में एक नवंबर को सुबह 4:30 बजे रींगस से रवाना होगी, जो श्रीमाधोपुर, कानवट, निम का थाना, डाबला, नारनौल, अटेली, कुंड, रेवाड़ी, पाटौदी रोड, गढ़ी हरसारू, गुरुग्राम, बिजवासन, दिल्ली कैंट, पटेल नगर होते हुए सुबह 10:00 बजे शाकूरबस्ती पहुंचेगी.