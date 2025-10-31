ETV Bharat / state

खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर भक्तों पर बरसी रेलवे की कृपा, श्रद्धालुओं के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें; जानें पूरा शेड्यूल

खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर रेलवे ने श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी है. खाटूधाम दर्शन के लिए अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.

खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर स्पेशल ट्रेन
खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर स्पेशल ट्रेन (ETV Bharat)
Published : October 31, 2025 at 1:17 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर रेलवे ने बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए शकूरबस्ती से राजस्थान के रींगस जंक्शन के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. यह ट्रेन पूरी तरह अनारक्षित होगी, जिससे सामान्य यात्रियों को भी खाटू श्याम के दरबार तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यह विशेष सेवा यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है. यह ट्रेन 31 अक्टूबर को एक फेरे में दिल्ली के शाकूरबस्ती स्टेशन से रवाना होगी. वापसी में एक नवंबर को रींगस से दिल्ली के लिए चलेगी.

ट्रेन संख्या 04472 शाकूरबस्ती–रींगस स्पेशल 31 अक्टूबर को रात 9:45 बजे शाकूरबस्ती से प्रस्थान करेगी. ट्रेन पटेल नगर, दिल्ली कैंट, बिजवासन, गुरुग्राम, गढ़ी हरसारू, पाटौदी रोड, रेवाड़ी, कुंड, अटेली, नारनौल, डाबला, निम का थाना, कानवट और श्रीमाधोपुर होते हुए सुबह 3:10 बजे रींगस जंक्शन पहुंचेगी. वहीं, ट्रेन संख्या 04471 रींगस–शाकूरबस्ती स्पेशल वापसी में एक नवंबर को सुबह 4:30 बजे रींगस से रवाना होगी, जो श्रीमाधोपुर, कानवट, निम का थाना, डाबला, नारनौल, अटेली, कुंड, रेवाड़ी, पाटौदी रोड, गढ़ी हरसारू, गुरुग्राम, बिजवासन, दिल्ली कैंट, पटेल नगर होते हुए सुबह 10:00 बजे शाकूरबस्ती पहुंचेगी.

खाटूधाम दर्शन के लिए अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें
खाटूधाम दर्शन के लिए अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें (ETV Bharat)

हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यह स्पेशल ट्रेन पूरी तरह से अनारक्षित श्रेणी की होगी. इससे यात्री साधारण टिकट पर यात्रा कर सकेंगे. रेलवे ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें. स्टेशनों पर समय से पहले पहुंचें. इस विशेष व्यवस्था से दिल्ली-एनसीआर व हरियाणा के विभिन्न जिलों से हजारों श्रद्धालुओं को खाटू श्याम के दर्शन के लिए सीधी एवं सस्ती सुविधा मिलेगी. रेलवे ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आगे और विशेष ट्रेनों की घोषणा भी की जा सकती है.

