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दीपावली के बाद छठ पर घर जाने वालों की बढ़ी भीड़, उत्तर रेलवे ने आज चलाई 23 स्पेशल ट्रेनें; देखें लिस्ट

रेलवे ने चलाई 23 नई स्पेशल ट्रेनें. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दीपावली के बाद अब छठ महापर्व मनाने के लिए अपने घर जाने वाले यात्रियों की संख्या ट्रेनों में बढ़ गई है. पर्व के अवसर पर अपने गृह नगरों व देश के पूर्वी भागों की यात्रा करने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर व्यापक प्रबंध किए हैं.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. आज दिल्ली से कुल 23 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया, जिससे बड़ी संख्या में रेल यात्रियों को गंतव्य पर पहुंचने में मदद मिली.