दीपावली के बाद छठ पर घर जाने वालों की बढ़ी भीड़, उत्तर रेलवे ने आज चलाई 23 स्पेशल ट्रेनें; देखें लिस्ट
दीपावली के बाद छठ मनाने के लिए लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर देखी जा रही है. रेलवे ने आज 23 स्पेशल ट्रेनें चलाई है.
Published : November 9, 2026 at 6:42 PM IST
नई दिल्ली: दीपावली के बाद अब छठ महापर्व मनाने के लिए अपने घर जाने वाले यात्रियों की संख्या ट्रेनों में बढ़ गई है. पर्व के अवसर पर अपने गृह नगरों व देश के पूर्वी भागों की यात्रा करने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर व्यापक प्रबंध किए हैं.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. आज दिल्ली से कुल 23 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया, जिससे बड़ी संख्या में रेल यात्रियों को गंतव्य पर पहुंचने में मदद मिली.
आनंद विहार टर्मिनल पर स्थायी होल्डिंग एरिया की शुरुआत
हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यात्रियों की सुगमता के लिए वर्ष 2025 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शुरू किए गए स्थायी होल्डिंग एरिया के अतिरिक्त, हाल ही में आनंद विहार टर्मिनल पर भी एक नए स्थायी होल्डिंग एरिया की शुरुआत की गई है. इसके साथ ही आनंद विहार टर्मिनल पर टेंट व्यवस्था के साथ अस्थायी होल्डिंग एरिया भी स्थापित किए गए हैं.
इन सभी होल्डिंग एरिया में यूटीएस टिकट काउंटर, शौचालय, स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन, खानपान स्टॉल, सहायता के लिए 'माय आई हेल्प यू' बूथ और उद्घोषणा प्रणाली जैसी तमाम जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. स्टेशनों पर यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त संख्या में रेलवे कर्मियों की तैनाती की गई है, और माहौल को उत्सवी बनाने के लिए छठ के पारंपरिक गीत भी चलाए जा रहे हैं.
भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चलाई गई ट्रेनें
हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने व यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए आज दिल्ली क्षेत्र से कुल 23 विशेष रेलगाड़ियां निर्धारित की गई थीं. इनमें आनंद विहार टर्मिनल से 8, नई दिल्ली से 6, हजरत निजामुद्दीन से 3, शकूरबस्ती से 3, दिल्ली जंक्शन से 2 और रोहतक से 1 विशेष ट्रेन शामिल है. इसके अतिरिक्त स्थिति की गंभीरता व यात्रियों की संख्या को देखते हुए आवश्यकतानुसार अल्प सूचना पर अतिरिक्त अनारक्षित व विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं.
इसी कड़ी में उत्तर रेलवे द्वारा आज कुछ महत्वपूर्ण अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें भी शुरू की गई हैं.
- ट्रेन संख्या 04215 (अयोध्या कैंट - दिल्ली जंक्शन): ये ट्रेन अयोध्या धाम से चलकर बाराबंकी, लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़ व गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी.
- ट्रेन संख्या 04203 (लखनऊ जंक्शन - दिल्ली जंक्शन): ये गाड़ी लखनऊ से प्रस्थान कर शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद व गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी.
- ट्रेन संख्या 04466 (नई दिल्ली से प्रस्थान): ये अनारक्षित विशेष ट्रेन नई दिल्ली से शाम 16:40 बजे रवाना हुई, जो गाजियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, आरा, दानापुर, पटना जंक्शन होते हुए राजेंद्र नगर टर्मिनल तक जाएगी.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि यात्रियों की सुविधाओं व व्यवस्थाओं के लिए रेलवे प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. मंडल रेल प्रबंधक, अपर मंडल रेल प्रबंधकों व मुख्यालय तथा मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रमुख स्टेशनों पर लगातार भीड़ की निगरानी की जा रही है. यात्रियों से अपील की गई है कि ट्रेनों से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए एनटीईएस ऐप का उपयोग करें या किसी भी सहायता के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करें, जिससे असुविधा से बच सकें.
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