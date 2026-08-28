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उत्तर रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ी राहत: कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में किया विस्तार, देखें पूरी सूची व टाइम-टेबल

उत्तर रेलवे ने प्रमुख स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि में किया विस्तार.दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब को होगा फायदा

उत्तर रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में किया विस्तार
उत्तर रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में किया विस्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 28, 2026 at 1:20 PM IST

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नई दिल्ली: त्योहार के दौरान ट्रेनों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया हैै. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा हेतु कई प्रमुख स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि में विस्तार करने की घोषणा की है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक ये सभी ट्रेनें अपने वर्तमान समय, ठहराव और मार्ग के अनुसार ही संचालित होंगी.

कई राज्यों के रेल यात्रियों को होगा फायदा: रेलवे के इस फैसले से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व पंजाब जाने वाले हजारों रेल यात्रियों को बड़ा फायदा होगा और उनकी राह आसान होगी. नई दिल्ली में त्योहार के दौरान ट्रेनों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

उत्तर रेलवे ने बढ़ती यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए लिया फैसला
उत्तर रेलवे ने बढ़ती यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए लिया फैसला (ETV Bharat)

वर्तमान समय, ठहराव और मार्ग के अनुसार ही संचालन: रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा हेतु कई प्रमुख स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि में विस्तार करने की घोषणा की है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक ये सभी ट्रेनें अपने वर्तमान समय, ठहराव और मार्ग के अनुसार ही संचालित होंगी. रेलवे के इस फैसले से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व पंजाब जाने वाले हजारों रेल यात्रियों को बड़ा फायदा होगा और उनकी राह आसान होगी.

यात्री हेल्पलाइन नंबर 139 पर ले सकते हैं जानकारी:रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले ट्रेनों के समय व ठहराव की पुष्टि कर लें. विस्तृत जानकारी समय-सारणी और अन्य पूछताछ के लिए यात्री रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा भारतीय रेलवे की आधिकारिक पूछताछ वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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